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الرياضة رياضة عالمية

أونانا يخضع لجراحة ويغيب عن أستون فيلا 9 أشهر

أمادو أونانا (أ.ف.ب)
أمادو أونانا (أ.ف.ب)
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أونانا يخضع لجراحة ويغيب عن أستون فيلا 9 أشهر

أمادو أونانا (أ.ف.ب)
أمادو أونانا (أ.ف.ب)

خضع لاعب الوسط الدولي البلجيكي أمادو أونانا لعملية جراحية، الثلاثاء، في ليون من أجل معالجة قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى تعرض له خلال المونديال، ومن ثم سيغيب عن فريقه أستون فيلا الإنجليزي 9 أشهر، وفق ما عُلم من مصادر طبية.

وسيتابع اللاعب البالغ 24 عاماً الذي دافع سابقا عن ألوان هامبورغ الألماني (2020 - 2021) وليل الفرنسي (2021 - 2022) وإيفرتون الإنجليزي (2022 - 2024)، مرحلة إعادة التأهيل بإشراف الجهاز الطبي لأستون فيلا.

وتعرض أونانا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد 20 دقيقة على بداية مباراة بلاده مع الولايات المتحدة شريكة الضيافة، في ثمن نهائي مونديال (4-1).

وأثارت إصابة أونانا تأثراً كبيراً بين زملائه الذين سارعوا إلى مواساة لاعب الوسط القوي مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة ضد الأميركيين.

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