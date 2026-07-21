من نوير إلى نيمار... مونديال 2026 يطوي صفحة 11 نجماً دولياً‬

لم يكن كأس العالم 2026 نهاية لبطولة عالمية فقط، بل كان أيضاً محطة وداع لجيل من أبرز نجوم كرة القدم، بعدما أعلن 11 لاعباً من منتخبات مختلفة اعتزالهم اللعب الدولي عقب إسدال الستار على المنافسات.

وفي مقدمة الأسماء، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، جاء الحارس الألماني مانويل نوير، بطل العالم عام 2014، الذي خاض آخر مبارياته الدولية بعد خروج ألمانيا أمام باراغواي بركلات الترجيح. وكان نوير قد تراجع عن قرار سابق بالاعتزال من أجل خوض مونديال 2026، قبل أن يؤكد أن رحلته مع المنتخب انتهت دون أي شعور بالندم.

باتريك شيك (رويترز)

وفي التشيك، لم ينتظر المهاجم باتريك شيك طويلاً بعد الخروج من دور المجموعات، ليعلن أن مسيرته بقميص المنتخب قد انتهت، مختتماً مشواراً امتد لسنوات مع منتخب بلاده.

غييرمو أوتشوا (أ.ب)

أما المكسيك، فودعت أحد أبرز حراسها عبر التاريخ، غييرمو أوتشوا، الذي حظي باستقبال خاص في مشاركته الأخيرة، لينهي مسيرة ارتبطت بتألقه في عدة نسخ من كأس العالم، ولا سيما مونديال البرازيل 2014.‬

رياض محرز (أ.ف.ب)

وشهدت البطولة أيضاً إسدال الستار على المسيرة الدولية لقائد الجزائر رياض محرز، الذي سجل هدفين في البطولة قبل خروج منتخب بلاده، مؤكداً أن تمثيل الجزائر كان دائماً مصدر فخر بالنسبة إليه، فيما أعلن قائد الإكوادور إينر فالنسيا أن مواجهة المكسيك كانت الأخيرة له مع منتخب بلاده، مختتماً رحلته بصفته الهداف التاريخي للإكوادور.‬

نيكولاس أوتاميندي (أ.ب)

وفي الأرجنتين، أنهى المدافع نيكولاس أوتاميندي مسيرة حافلة بدأت في مونديال 2010 وتوّجها بإحراز لقب كأس العالم في قطر 2022، قبل أن يودع المنتخب بعد مشاركته الأخيرة في أميركا الشمالية.‬

ماركو أرناوتوفيتش (أ.ف.ب)

كما اختار المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش إنهاء مسيرته الدولية بعد أول ظهور له في كأس العالم، واصفاً المنتخب بأنه «عائلته الثانية»،

ساديو ماني (د.ب.أ)

بينما انضم السنغالي ساديو ماني إلى قائمة المودعين، ليضع نهاية لمسيرة كان خلالها أحد أبرز رموز الكرة السنغالية في العقد الأخير.‬

كريغ غوردون (د.ب.أ)

وضمت القائمة أيضاً الحارس الاسكوتلندي كريغ غوردون، الذي أنهى مسيرة دولية بدأت عام 2004، ولاعب وسط كوت ديفوار جان ميشيل سيري، الذي أعلن نهاية مشواره بعد 11 عاماً مع منتخب بلاده.‬

نيمار (أ.ف.ب)

أما الختام، فكان مع النجم البرازيلي نيمار، الذي أسدل الستار على رحلته مع «السيليساو» بعد خروج البرازيل أمام النرويج.

وقال إن مسيرته الدولية انتهت في ملعب «ميتلايف»، وهو الملعب نفسه الذي شهد إحدى بداياته مع المنتخب، لتنتهي بذلك رحلة أحد أبرز لاعبي جيله، ويُسدل معها الستار على حقبة كاملة من نجوم كرة القدم الدولية.‬