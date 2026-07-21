ميسي يعود إلى الأرجنتين بعد خسارة نهائي المونديال

وصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء، إلى بلاده لتمضية فترة من الراحة مع عائلته في مدينة روساريو، مسقط رأسه، بعد خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، الأحد، وفق ما أكدت مصادر محلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصل ابن الـ39 عاماً الذي لم يكن ضمن المجموعة العائدة من الولايات المتحدة إلى بوينس آيرس على متن طائرة، الاثنين، إلى روساريو على متن رحلة خاصة قرابة الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (9:30 ت غ)، برفقة زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة، بحسب مصدر في حكومة مقاطعة سانتا في فضّل عدم الكشف عن هويته.

ونشرت شبكة «إي إس بي إن» الرياضية مقطع فيديو ظهر فيه ميسي داخل سيارة رباعية الدفع رمادية اللون لدى دخوله مجمعاً سكنياً مغلقاً في فونيس الواقعة على أطراف روساريو، حيث يملك منزلاً يقيم فيه عادة عند عودته إلى مسقط رأسه.

ويتزامن وصول ميسي إلى الأرجنتين مع المشكلات الصحية التي يعاني منها والده خورخي الذي يتولى أيضاً إدارة أعماله.

ووصل جزء من المنتخب الأرجنتيني، مساء الاثنين، إلى بوينس آيرس برفقة المدرب ليونيل سكالوني وأفراد الجهاز الفني، حيث كان في استقبالهم آلاف المشجعين الذي احتفوا بهم، ورفعوا الأعلام الأرجنتينية رغم خيبة التنازل عن اللقب العالمي بخسارة النهائي، الأحد، أمام إسبانيا 0 - 1 بعد التمديد في إيست راذفورد، بالقرب من نيويورك.

أما بقية اللاعبين، فتوجهوا مباشرة إلى مدن أخرى للالتحاق بأنديتهم.

وعلى الرغم من أعوامه الـ39، فقد قدم ميسي بطولة مميزة سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في نهائيات أظهر خلالها منتخب بلاده قدرة كبيرة على العودة في النتيجة، كما حدث أمام مصر في ثمن النهائي (3-2 بعد التخلف 0 - 2) وإنجلترا (2 - 1 بعد التخلف حتى الدقيقة 85).

لكن صاحب الكرات الذهبية الثماني لم ينجح في ترك بصمته في النهائي، على غرار بقية أفراد المنتخب الذي تفوق عليه أبطال أوروبا بتنظيمهم وأدائهم الجماعي.

وعقب المباراة، ذرف ميسي الدموع بعد تسلمه ميدالية الوصيف، قبل أن يلجأ إلى «إنستغرام»، الاثنين، للقول إن «الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضاً بكل الجوانب الإيجابية».

وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق: «من الصعب اليوم أن نُقدّر حقاً ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيي كأس عالم توالياً».

كما هنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب.

وتحدث ميسي عن الانتصارات المثيرة على إنجلترا ومصر والتي «ستبقى محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد»، وعن «دعم بلد بأكمله»، وهو ما سمح لـ«ألبيسيليستي» بأن «يكون مرة أخرى بين أفضل منتخبات العالم».

وأضاف: «مرة أخرى، نجحنا في الاتحاد كأمة واحدة، وأن نكون جميعاً معا، نتقاسم الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين».

وفي كأس العالم، خسر ميسي نهائيين (2014 و2026) مقابل تتويجه بلقب واحد عام 2022 على حساب فرنسا.

ولم يتطرق ميسي في رسالته إلى مستقبله مع المنتخب الوطني.