كأس الملك: سبيرتسيان ينقذ الأهلي من الأنوار... ويقوده لدور الـ16

حجز الأهلي مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس الملك بعد فوزه خارج ملعبه أمام مضيفه الأنوار بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات دور الـ32، اليوم الاثنين.
وتألق اللاعب الأرميني إدوارد سبيرتسيان في ثاني مباراة رسمية يخوضها مع «الملكي» بعدما ساهم بهدفي فريقه إذ سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.
وبعد شوط أول سلبي كسر سبيرتسيان سلبية اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك الأنوار عند الدقيقة 61، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويصنع بطريقة رائعة هدفاً لزميله البرازيلي غالينيو عند الدقيقة 89.
وأشعل أصحاب الأرض اللقاء بعدما تمكن اللاعب الجزائري رضا بن سايح من تسجيل هدف عند الدقيقة 92، موقعاً على ثاني هدف تاريخي للأنوار في كأس الملك بعد الهدف الوحيد الذي سجله الفريق في نسخة 2019.
يذكر أن سبيرتسيان منح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الماضي حين سجل هدف الفوز أمام الدرعية.