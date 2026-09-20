مصعب الجوير: أقر بخطئي دون تبرير أو أعذار

اعتذر مصعب الجوير، لاعب المنتخب السعودي، عن التصرف الذي تسبب في استبعاده من معسكر «الأخضر» لأسباب غير انضباطية، مؤكداً تحمله كامل المسؤولية وإقراره بالخطأ دون تقديم أي تبريرات أو أعذار.

وكان الجوير قد استُبعد من معسكر المنتخب السعودي على خلفية أسباب غير انضباطية قبل أربعة أيام من انطلاق بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين لكرة القدم في جدة، قبل أن يصدر بياناً عبر حسابه الشخصي أوضح فيه موقفه من القرار.

وقال الجوير: «أود أن أوضح للشارع الرياضي والجماهير السعودية بأنني أتحمل كامل المسؤولية عن التصرف الذي صدر مني، وأقر بخطئي دون تبرير أو أعذار».

وأضاف: «أتقدم بخالص اعتذاري إلى وزير الرياضة، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى الجهازين الفني والإداري، وزملائي اللاعبين، وجماهير منتخبنا الوطني، متمنياً تقبل اعتذاري».

وأكد الجوير احترامه الكامل للقرار الصادر بحقه وحرصه على الاستفادة من الموقف والالتزام بما يعكس مسؤولية تمثيل المنتخب، مشدداً على أن المنتخب السعودي سيحظى دائماً بدعمه ومساندته، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.