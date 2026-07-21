بعض أدوية متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة تؤثر على وزن الطفل

توصلت دراسة علمية أجريت في أستراليا إلى أن بعض أدوية علاج متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة تؤدي إلى انخفاض ملموس في وزن الأطفال، لا سيما خلال السنة الأولى من العلاج.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «Journal of Pediatrics and Child Health» المتخصصة في طب الأطفال، فقد تبين أن الأطفال الذين يحصلون على مادة ديكسامفيتامين لعلاج متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة يتعرضون لنقص في أوزانهم مقارنة بالأطفال الذين يتم علاجهم بمادة ميثيلفيندايت، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويصف الأطباء متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة بأنها نوع من الاضطرابات العصبية التي تؤثر على وظائف الحياة اليومية للطفل، مثل الأداء الدراسي، والعلاقات الاجتماعية، والقدرة على التركيز.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة سيدني، أكثر من مائة طفل يعانون من هذا المرض، ولم يسبق لهم تلقي أي من المادتين. ويقول الباحثون إن المادتين حققتا نتائج جيدة في الحد من أعراض المرض لدى الأطفال.

وخلال أول ثلاثة شهور من العلاج الذي استمر على مدار عام كامل، لوحظ أن الأطفال الذين كانوا يحصلون على ديكسامفيتامين انخفضت أوزانهم بواقع ثلاثة أرطال في المتوسط، مقابل سدس رطل فقط بالنسبة للأطفال الذين يحصلون على مادة ميثيلفيندايت. ولم يرصد الباحثون أي اختلافات في معدلات نمو الطول بين الأطفال الذين يتناولون أياً من المادتين.

وأكدت رئيس فريق الدراسة أليسون بولتون -اختصاصية طب الأطفال بجامعة سيدني الأسترالية في بيان نقله موقع «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية- أن «الاختلاف الرئيس هو أن الأطفال الذين كانوا يحصلون على ديكسامفيتامين تعرضوا لنقص أكبر في الوزن، وهو عنصر مهم عند اختيار الدواء المناسب مع متابعة معدلات نمو هؤلاء الأطفال».

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مرضى متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة تحت سن عشرين عاماً وصل إلى ما يقدر بـ47 مليون شخص حول العالم في عام 2021.