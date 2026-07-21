«غولدمان ساكس»: برنت قد يتجاوز 120 دولاراً إذا استمرت اضطرابات «هرمز»

قال بنك «غولدمان ساكس» إن سعر خام برنت قد يرتفع إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل بحلول الربع الرابع من العام إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز، لكنه أكد أن هذا السيناريو لا يمثل توقعه الأساسي.

وأوضح محللو البنك في مذكرة صدرت في 20 يوليو (تموز)، أن «تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات النفط من الخليج العربي إلى أقل من 45 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، أعادا أسعار النفط إلى الارتفاع».

ورغم ذلك، لا يزال البنك يتوقع في السيناريو الأساسي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام، قبل أن يتراجع إلى 75 دولاراً في العام المقبل، على افتراض انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

لكن البنك أشار إلى أن المخاطر التي تحيط بهذه التوقعات «تميل إلى الارتفاع»، في ظل استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، واحتمال امتدادها أيضاً إلى البحر الأحمر.

وشهدت أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة خلال الشهر الجاري، إذ تجاوز خام برنت مستوى 91 دولاراً للبرميل مع تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديد الحوثيين، المدعومين من طهران، بفرض حصار على الشحنات القادمة من السعودية.

وأشار البنك إلى أن مسارات الشحن عبر البحر الأحمر لعبت دوراً محورياً في إيصال شحنات النفط الخليجية إلى المشترين، بعدما تعرضت حركة صادرات النفط عبر الخليج للاضطراب.

وأضاف أن انخفاض المخزونات العالمية خلال الربع الثاني جعل سوق النفط أكثر عرضة لصدمات الإمدادات، إلا أن تراجع واردات الصين من النفط، إلى جانب زيادة مرونة الطلب العالمي، قد يحدان من حجم الارتفاع المتوقع في الأسعار.