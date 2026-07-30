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العالم العربي المشرق العربي

تهديد مسؤولين عراقيين لإفشال «حصر السلاح»

طال رئيسي الحكومة والقضاء وقادة أمنيين

راجمة صواريخ تابعة لإحدى الميليشبات العراقية (إعلام الحشد الشعبي)
راجمة صواريخ تابعة لإحدى الميليشبات العراقية (إعلام الحشد الشعبي)
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تهديد مسؤولين عراقيين لإفشال «حصر السلاح»

راجمة صواريخ تابعة لإحدى الميليشبات العراقية (إعلام الحشد الشعبي)
راجمة صواريخ تابعة لإحدى الميليشبات العراقية (إعلام الحشد الشعبي)

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن تصاعد تهديدات طالت رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقادة في المخابرات والأجهزة الأمنية، في محاولة لإفشال خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن رفعت حالة التأهب بعد تلقي مسؤولين وعسكريين تهديدات تستهدفهم وعائلاتهم إذا شاركوا في تنفيذ الخطة، مع معلومات عن مجموعات متهمة بعمليات اغتيال سابقة، قامت أخيراً بتحديث بنك أهدافها. وأضافت أن الهجمات المنطلقة من العراق ضد دول مجاورة هدفت أيضاً إلى ترهيب المؤسسة العسكرية وإحراج الحكومة وتقويض مساعي تحسين العلاقات الإقليمية، مشيرة إلى أن السلطات تمتلك معلومات عن مواقع لإعداد المسيّرات، بينما يواجه الزيدي ضغوطاً من فصائل تعارض إنهاء السلاح خارج إطار الدولة.

ورأت المصادر أن نجاح الحكومة في فرض القرار سيعتمد على الدعم السياسي الداخلي وتطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال المرحلة المقبلة، مع ترقب مواقف القوى السياسية المؤثرة ومدى قدرتها على توفير غطاء للحكومة ومؤسساتها مستقبلاً.

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