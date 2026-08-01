الرياض تستعد لـ«المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور»

تستعد الرياض لاستضافة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي يقام في مَلهم (شمال العاصمة السعودية)، خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس (آب) الجاري، وذلك بالتزامن مع توافد شحنات الصقور التابعة للمزارع العالمية إلى المملكة للمشاركة فيه.

وشملت الشحنات التي وصلت حتى الآن مزارع دولية، في مقدمتها «هيرمان»، و«AW Falcons» من النمسا، و«نسيم البحرين» من هولندا، و«RO» من رومانيا، و«فالكو» من آيرلندا، بينما تتواصل عمليات الوصول تباعاً خلال الأيام المقبلة، وحتى أثناء فترة إقامة المزاد، وفق الجداول المعتمدة للمشاركة.

ويأتي وصول الشحنات ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق الحدث الذي يجمع مزارع إنتاج الصقور المحلية والدولية، ويتيح لها عرض إنتاجها أمام الصقارين والمشترين والمستثمرين، ضمن وجهة متخصصة تشمل البيع المباشر والمزايدات عبر منصة المزاد.

ويستقطب المزاد، الذي ينظمه المركز السعودي للصقور سنوياً، مزارع إنتاج من مختلف دول العالم، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام الصقارين من السلالات والمواصفات، ويدعم تبادل الخبرات بين المنتجين المحليين والدوليين، ويعزز حضور السعودية في سوق إنتاج الصقور عالمياً.

ويضم الحدث أجنحة لمزارع الإنتاج المحلية والدولية، وأجنحة لمستلزمات الصقور، إلى جانب منصة للمزايدات العلنية، وبرنامج من الورش والأنشطة المصاحبة، بينما يواصل المزاد استقبال المزارع والشحنات المشاركة وفق الجدول الزمني المعد له.

كان المزاد قد سجَّل عام 2025 بيع 1103 صقور من إنتاج 67 مزرعة تنتمي لـ23 دولة، بينها 19 سعودية، وحقق مبيعات تجاوزت 13 مليون ريال (نحو 3 ملايين و467 ألف دولار)، مع نمو قيمة المبيعات بنسبة 23 في المائة، وعدد الصقور المبيعة بـ27 في المائة، والمزارع المشاركة بـ20 في المائة، والدول المشاركة بـ21 في المائة.