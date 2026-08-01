عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
يوميات الشرق

الرياض تستعد لـ«المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور»

توافد عالمي إلى السعودية للمشاركة فيه

يستقطب المزاد سنوياً مزارع إنتاج الصقور من مختلف دول العالم (واس)
يستقطب المزاد سنوياً مزارع إنتاج الصقور من مختلف دول العالم (واس)
TT
TT

الرياض تستعد لـ«المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور»

يستقطب المزاد سنوياً مزارع إنتاج الصقور من مختلف دول العالم (واس)
يستقطب المزاد سنوياً مزارع إنتاج الصقور من مختلف دول العالم (واس)

تستعد الرياض لاستضافة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي يقام في مَلهم (شمال العاصمة السعودية)، خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس (آب) الجاري، وذلك بالتزامن مع توافد شحنات الصقور التابعة للمزارع العالمية إلى المملكة للمشاركة فيه.

وشملت الشحنات التي وصلت حتى الآن مزارع دولية، في مقدمتها «هيرمان»، و«AW Falcons» من النمسا، و«نسيم البحرين» من هولندا، و«RO» من رومانيا، و«فالكو» من آيرلندا، بينما تتواصل عمليات الوصول تباعاً خلال الأيام المقبلة، وحتى أثناء فترة إقامة المزاد، وفق الجداول المعتمدة للمشاركة.

ويأتي وصول الشحنات ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق الحدث الذي يجمع مزارع إنتاج الصقور المحلية والدولية، ويتيح لها عرض إنتاجها أمام الصقارين والمشترين والمستثمرين، ضمن وجهة متخصصة تشمل البيع المباشر والمزايدات عبر منصة المزاد.

ويستقطب المزاد، الذي ينظمه المركز السعودي للصقور سنوياً، مزارع إنتاج من مختلف دول العالم، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام الصقارين من السلالات والمواصفات، ويدعم تبادل الخبرات بين المنتجين المحليين والدوليين، ويعزز حضور السعودية في سوق إنتاج الصقور عالمياً.

ويضم الحدث أجنحة لمزارع الإنتاج المحلية والدولية، وأجنحة لمستلزمات الصقور، إلى جانب منصة للمزايدات العلنية، وبرنامج من الورش والأنشطة المصاحبة، بينما يواصل المزاد استقبال المزارع والشحنات المشاركة وفق الجدول الزمني المعد له.

كان المزاد قد سجَّل عام 2025 بيع 1103 صقور من إنتاج 67 مزرعة تنتمي لـ23 دولة، بينها 19 سعودية، وحقق مبيعات تجاوزت 13 مليون ريال (نحو 3 ملايين و467 ألف دولار)، مع نمو قيمة المبيعات بنسبة 23 في المائة، وعدد الصقور المبيعة بـ27 في المائة، والمزارع المشاركة بـ20 في المائة، والدول المشاركة بـ21 في المائة.

مواضيع
أخبار السعودية مزادات السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

محللون: الاتفاق النووي السعودي - الأميركي يحمل مكاسب استراتيجية للطرفين

تحليل إخباري يفتح الاتفاق السعودي - الأميركي آفاقاً جديدة للبلدين في التعاون (الإنترنت)

محللون: الاتفاق النووي السعودي - الأميركي يحمل مكاسب استراتيجية للطرفين

يفتح اتفاق التعاون النووي السلمي بين السعودية والولايات المتحدة الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتقنية بين البلدين.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الكويتي والتركي خفض التصعيد بالمنطقة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالاً بنظيره التركي، وتلقى اتصالاً من نظيره الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (رويترز)
الاقتصاد

إيرادات غير مسبوقة لشركات الاتصالات السعودية

حققت شركات الاتصالات السعودية المدرجة في السوق المالية إيرادات تتجاوز 14.8 مليار دولار (55.53 مليار ريال) خلال النصف الأول من 2026، بنمو قدره 3.59 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الخليج ذوو التوأم الملتصق الفيجي ثمَّنوا استجابة السعودية السريعة التي طوّقت طفلتيهما بالرعاية والاهتمام (واس)
الخليج

وصول التوأم الملتصق الفيجي «جيسيبيل وديسيسيا» إلى الرياض

وصل إلى الرياض التوأم الملتصق الفيجي «جيسيبيل وديسيسيا» برفقة ذويهما، قادمين من جزر فيجي، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج السعودية أثنت على الدور المحوري للرئيس الأميركي دونالد ترمب في تحقيق هذا الإنجاز (أ.ف.ب)
الخليج

السعودية ترحب باتفاق «نزع السلاح» في غزة

رحَّبت السعودية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، مثنية على دوره المحوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)