الهلال ينهي معسكر النمسا بتعادل مثير أمام الأهلي القطري

تعادل فريق الهلال مع نظيره الأهلي القطري، بنتيجة 3-3، في رابع وآخر مباريات أزرق العاصمة الودية في معسكره التدريبي الذي أقيم في النمسا.

ودخل الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، المباراة بتشكيل أساسي مكون من: محمد العويس، وخاليدو كوليبالي، ويوسف أكتشيتشك، ومحمد محزري، ومتعب الحربي، وناصر الدوسري، ونيفيز، ومالكوم، وسامرفيل، وسافيتش، وكريم بنزيمة.

وفي الشوط الثاني أشرك إنزاغي عدداً من اللاعبين، بإدخال كل من: علي لاجامي، ومحمد كنو، وسلطان مندش، ومحمد قادر ميتي، ونواف الحبشي، ومراد هوساوي، وصبري دهل، ومحمد الصرنوخ، ومشعل الداود، وسايمون بوابري.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2؛ حيث تقدم الهلال أولاً عند الدقيقة 3 عن طريق النجم الفرنسي بنزيمة، قبل أن يعادل الأهلي القطري النتيجة عند الدقيقة 20، ومن ثم يسجل هدف التقدم في الدقيقة 38، قبل أن يعود الهلال للتعادل بتسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 44 بأقدام الوافد الجديد الهولندي سامرفيل، لينتهي هذا الشوط بتعادل الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بدأ الهلال أكثر خطورة هجومياً على مرمى الفريق القطري، حيث سنحت للاعبيه عدة فرص لم يترجموها لأهداف، حتى الدقيقة 73 التي شهدت تسجيل الأزرق الهدف الثالث عن طريق البديل سلطان مندش، ولكن عند الدقيقة 90 وقبل لحظات من نهاية اللقاء، تمكن الأهلي القطري من تسجيل هدف التعادل من ركلة حرة.

ومع نهاية هذه المباراة انتهى معسكر «الزعيم» في النمسا، الذي انطلق يوم 15 يوليو (تموز) الماضي، ولعب فيه الأزرق 4 لقاءات تجريبية كانت أولاً أمام شتورم غراتس النمساوي، وكسبها الهلال بنتيجة 2-1، ومن ثم ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وانتصر الأزرق بنتيجة 2-0، ومن ثم خسارته في المباراة الثالثة من فريق مولودية الجزائر بنتيجة 0-2، وأخيراً أمام الأهلي القطري الذي تعادل معه بنتيجة 3-3.