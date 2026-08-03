تشيلسي يتعاقد مع المخضرم هندرسون لمدة عامين

تعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون لمدة عامين قادماً من جاره برنتفورد، وفقاً لما أعلنه عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي الاثنين.

وقال هندرسون: «بالنظر إلى حجم النادي، وإلى المدرب الذي أكن له إعجاباً كبيراً، وإلى جودة اللاعبين، كانت هذه فرصة هائلة لا يمكنني رفضها».

وأضاف المخضرم الذي كان ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية: «كما أُعجبت كثيراً بمدى رغبة الملّاك في أن يحقق تشلسي النجاح ويسير في الاتجاه الصحيح».

وتابع البالغ 36 عاماً: «بالنسبة لي، يتعلّق الأمر ببذل كل ما أملك كل يوم، داخل الملعب وخارجه، لمساعدة اللاعبين من حولي والفريق قدر الإمكان. أنا متحمس جداً للانطلاق».

وتم التأكيد الأسبوع الماضي على إنهاء عقد هندرسون مع برنتفورد، بعدما تبيّن أن تشلسي، جاره في غرب لندن، مهتم بضمه.

وأحرز اللاعب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول. وغادر ملعب «أنفيلد» إلى الاتفاق السعودي عام 2023، قبل الانتقال إلى أياكس الهولندي بعد ستة أشهر.

وعاد إلى «بريميرليغ» العام الماضي من بوابة برنتفورد بتوقيعه عقداً لمدة عامين.

وخاض هندرسون 91 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وكان ضمن قائمة «الأسود الثلاثة» في كأس العالم 2026، لكنه لعب دقائق معدودة فقط قبل تعرُّضه لكسر في ذراعه لاحقاً خلال البطولة.

وينضم إلى تشكيلة المدرب الإسباني الجديد شابي ألونسو، بعد يومين فقط من التعاقد مع المهاجم المخضرم الآخر داني ويلبيك قادماً من برايتون.

وأنفق «البلوز» رقماً قياسياً بريطانياً بلغ 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار) للتعاقد مع مورغان روجرز من أستون فيلا، الشهر الماضي، كما ضم المدافع الفرنسي ماكسانس لاكروا من جاره كريستال بالاس ومدافع أتالانتا الإيطالي ماركو باليسترا.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي عاشراً في الدوري المحلي، بفارق نقطة واحدة ومركز واحد خلف برنتفورد، وفشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وسيفتتح فريق ألونسو مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام على ملعب «كرايفن كوتيدج» في 24 أغسطس (آب).