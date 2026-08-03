«دوري المؤتمر الأوروبي»: برايتون ينتظر كلوج أو ترومسو في الملحق

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت الاثنين، عن مواجهة برايتون الإنجليزي للفائز من لقاء كلوج الروماني وترومسو النرويجي، من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري.

كما ينتظر ماذرويل الاسكوتلندي، حال تخطيه هلسنكي الفنلندي في الدور التمهيدي الثالث، مواجهة فرايبورغ الألماني، فيما يلتقي هيبرنيان الاسكوتلندي، إذا تجاوز شكينديا من مقدونيا الشمالية، مع الفائز من مواجهة غوتنبرغ السويدي وجينت البلجيكي.

وأسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة الفائز من تون السويسري وفيكينغور ريكيافيك الآيسلندي مع الفائز من بوراتس البوسني وإم إل فيتيبسك البيلاروسي، فيما يلتقي الفائز من شامروك روفرز الآيرلندي وإجناتيا الألباني مع الفائز من كوبس كووبيو الفنلندي وجامعة كرايوفا الروماني.

ويلعب الفائز من تري فيوري من سان مارينو ودريتا من كوسوفو أمام الفائز من إنتر إسكالديس من أندورا وفلورا تالين الإستوني، بينما يلتقي الفائز من ليخ بوزنان البولندي وكي كلاكسفيك من جزر فارو مع الفائز من ريغا اللاتفي وجيوري إيتو المجري.

كما يواجه الفائز من لينكولن ريد إمبس من جبل طارق وأومونيا القبرصي الفائز من لارن من آيرلندا الشمالية وإيبيريا 1999 الجورجي، فيما يلتقي الفائز من فيرينتسفاروش المجري وجورنيك زابجه البولندي مع موناكو الفرنسي.

وشهدت القرعة أيضاً مواجهة الفائز من إنتر توركو الفنلندي وفادوز من ليختنشتاين مع الفائز من ديبريتسن المجري وكوبنهاغن الدنماركي، بينما يلتقي الفائز من بنفيكا البرتغالي وهارتس الاسكوتلندي مع الفائز من بايده الإستوني ورابيد فيينا النمساوي.

وتقام مباريات الذهاب للدور الفاصل يوم 20 أغسطس (آب)، على أن تقام مباريات الإياب يوم 27 من الشهر ذاته، ويتأهل الفائزون إلى مرحلة الدوري في البطولة القارية.