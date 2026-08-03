الاتحاد يقترب من ضم ديون لوبي مقابل 19 مليون يورو

توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق مبدئي مع نادي ألميريا للتعاقد مع اللاعب ديون لوبي، وفقاً لمصادر الصحافي فابريزيو رومانو.

وأكدت المصادر ذاتها أن قيمة الصفقة هي 19 مليون يورو، بالإضافة إلى نسبة 10 في المائة من البيع المستقبلي لصالح نادي ألميريا، فيما قال مصدر رسمي في نادي ألميريا لـ«الشرق الأوسط» إن قيمة صفقة انتقال ديون لوبي إلى الاتحاد تبلغ نحو 13 مليون دولار، تُسدد على دفعات وفق جدول زمني متفق عليه بين الناديين، مشيراً إلى أن اللاعب السنغالي سيتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 2.5 مليون دولار.

وتبلغ قيمة اللاعب السنغالي البالغ من العمر 24 عاماً السوقية وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم القيم السوقية 15 مليون يورو.

وسيجري اللاعب السنغالي، وفقاً للمصادر، الفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، ويعمل الناديان على إتمام أوراق الصفقة القانونية.

ولعب لاعب خط الوسط الدفاعي خلال مسيرته مع ألميريا الإسباني في 105 مباريات وسبق له تمثيل نادي ستاد ريمس الفرنسي.