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الرياضة رياضة عالمية

فليك حريص على تعاقد برشلونة مع مهاجم جديد

المدرب الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك (د.ب.أ)
المدرب الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك (د.ب.أ)
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فليك حريص على تعاقد برشلونة مع مهاجم جديد

المدرب الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك (د.ب.أ)
المدرب الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك (د.ب.أ)

قال المدرب الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك، الاثنين، إن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بحاجة إلى تعزيز خط هجومه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي ماركوس راشفورد، وفي ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل فيران توريس.

وقدّم العملاق الكاتالوني عرضاً إلى مواطنه أتلتيكو مدريد لضمّ المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لكنه قوبل بالرفض.

وقال فليك للصحافيين عقب مباراة تدريبية داخلية في مركز سانت جورج بارك في إنجلترا حيث يقيم برشلونة معسكراً إعدادياً: «لديّ ثقة كاملة بديكو (المدير الرياضي)، ونعلم أنه يتعيّن علينا القيام بشيء ما».

وأضاف: «يعتمد الأمر أيضاً على ما سيحدث مع فيران (توريس)».

من جانبه، بقي توريس غامضاً حيال مستقبله، وذلك خلال مقابلة متلفزة مع شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية بُثّت الاثنين: «لدي عقد مع برشلونة، لكن في كرة القدم لا يمكن لأحد معرفة ما سيحدث. أنا أنتظر فقط اتخاذ القرار الصحيح».

وعندما سُئل عما إذا كانت لديه وجهة «مثالية» في ذهنه، أجاب توريس بالإيجاب، لكنه رفض الكشف عنها، قائلاً: «أريد فقط أن أكون سعيداً».

ويمتدّ عقد الدولي الإسباني البالغ 26 عاماً وصاحب هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأخيرة، لعام واحد إضافي مع برشلونة.

وارتبط اسم توريس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بقيادة المدرب السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي.

وضمّ برشلونة هذا الصيف الإنجليزي أنتوني غوردون والألماني كريم أديمي، وأقرّ فليك بأن الجناحين قادران أيضاً على اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف فليك: «غوردون وأدييمي يمكنهما اللعب على الطرفين وفي مركز رأس الحربة أيضاً؛ لذا لدينا الكثير من الخيارات بالفعل»، مشيراً إلى أن الموهبة الإسبانية الشابة لامين يامال قادر كذلك على شغل هذا المركز.

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