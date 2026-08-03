«بطولة العالم للراليات»: أوجييه يُقرّ بفقدان فرصة التتويج بلقب عاشر

أقرّ بطل العالم للراليات تسع مرّات الفرنسي سيباستيان أوجييه، الاثنين، بأنه فقد فرصه في إحراز لقب عالمي عاشر، وذلك بعدما نجا السبت رفقة ملاحه جوليان إنغراسيا من حادث خروج عنيف جداً عن المسار خلال رالي فنلندا على متن سيارتهما تويوتا.

وكتب أوجييه (42 عاما) على حسابه على «إنستغرام»: «بعد رالي رائع، من الواضح أن رالي فنلندا لم ينتهِ كما كنا نخطط، وتبددت آمالنا في بطولة العالم للراليات إلى حد كبير».

وأضاف ابن مدينة غاب في منطقة الألب العليا: «لا تزال هناك أربعة سباقات هذا الموسم، وسنكون أنا وفنسان لانديه هناك بهدف واحد فقط: الفوز بها جميعها».

وخاض أوجييه حتى الآن موسماً جزئياً لأسباب عائلية، لكن فوزه بلقب عالمي عاشر في بطولة العالم للراليات، سيضعه على عرش الرياضة الميكانيكية، متقدماً على مواطنه سيباستيان لوب.

وتعرّض أوجييه رفقة ملاحه السابق ومواطنه إنغراسيا الذي تُوّج معه بطلاً للعالم ثماني مرات بين عامي 2013 و2021، لحادث مروّع السبت، تخلله خروج عن المسار بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة وانقلاب السيارة بشكل مروّع عدة مرات، وذلك خلال المرحلة الخاصة السابعة عشرة من رالي فنلندا، ما أدى إلى تحطم سيارتهما تويوتا التي كانت تتصدر السباق.

وأوضحت الحظيرة اليابانية أن الرجلين لم يتعرضا «لإصابات خطيرة»، لكنهما أمضيا على الأقل ليلة واحدة تحت المراقبة في المستشفى، وخضعا «لفحوص أظهرت نتائج إيجابية».

وفي ظل غياب ملاحه الحالي لانديه لأسباب شخصية، أعاد أوجييه تشكيل ثنائية مع إنغراسيا، وكانت سيارتهما تويوتا تتصدر الرالي الفنلندي الذي انتهى بفوز السائق المحلي سامي باياري، وهو أيضاً من فريق تويوتا.

وفي الترتيب الموقت لبطولة العالم للسائقين لعام 2026 والتي تضم ثلاثة مصنعين فقط هم تويوتا وهيونداي وفورد أم-سبورت الخاصة، يحتل أوجييه بطل العالم في 2025، المركز الخامس خلف أربع سيارات تويوتا أخرى يقودها البريطاني إلفين إيفانز المتصدر وباياري الوصيف والياباني تاكاموتو كاتسوتا الثالث والسويدي أوليفر سولبرغ الرابع.

وتتبقى أربع جولات هذا الموسم في الباراغواي وتشيلي وإيطاليا والسعودية.