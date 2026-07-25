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الرياضة رياضة عالمية

بيرلو يقترب من تدريب إيطاليا بعد فشل التعاقد مع غوارديولا

أندريا بيرلو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا (د.ب.أ)
أندريا بيرلو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا (د.ب.أ)
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بيرلو يقترب من تدريب إيطاليا بعد فشل التعاقد مع غوارديولا

أندريا بيرلو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا (د.ب.أ)
أندريا بيرلو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا (د.ب.أ)

سيُعلَن عن تعيين أندريا بيرلو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الاثنين أو الثلاثاء، بعدما تم الاتفاق على تفاصيل عقد يمتد لأربع سنوات براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، وفق ما أفادت به عدة تقارير محلية في الساعات الأخيرة.

وبدت وسائل الإعلام الإيطالية متأكدة منذ بعد ظهر الجمعة، من حسم التعاقد مع بيرلو الذي كان الخيار الثالث خلف الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل حالياً.

لكنَّ غوارديولا الذي اجتمع به خلال الأيام الأخيرة المدير الرياضي الجديد للمنتخب باولو مالديني، ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو، رفض تسلم المهمة لأنه يريد التفرغ لعائلته بعد 10 أعوام قضاها مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وفق التقارير.

أما بالنسبة إلى أنشيلوتي، ففشلت مهمة التعاقد معه لأنه وقَّع مؤخراً عقداً جديداً مع منتخب البرازيل.

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، ومن بينها موقع «فوتبول إيطاليا»، وافق بيرلو على توليه المهمة فور تلقيه الاتصال من مالديني وليوناردو، زميليه السابقين في ميلان.

وتفيد تقارير واسعة الانتشار بأن بيرلو سيوقع عقداً يمتد حتى نهاية كأس العالم 2030، على أن يبلغ راتب ابن الـ47 عاماً نحو 1.5 مليون يورو سنوياً.

ويُعد هذا سبباً إضافياً جعله مرشحاً قوياً للمنصب، لا سيما بعد التقارير التي أشارت إلى أن غوارديولا كان سيطالب بما يصل إلى 20 مليون يورو سنوياً لتولي المهمة.

ولا يزال بيرلو مرتبطاً بعقد مع نادي يونايتد إف سي الإماراتي الذي تعاقد معه الصيف الماضي، ولذلك يتعين عليه أولاً إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

ومع ذلك، لا يُتوقع صدور إعلان رسمي قبل الاثنين أو الثلاثاء، وفق «فوتبول إيطاليا»، نظراً إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيعقد اجتماعه الثلاثاء.

ومن الناحية الفنية، لم يعد الاتحاد الإيطالي مشاركاً بشكل مباشر في اتخاذ قرار تعيين مدرب المنتخب الجديد، بعدما استحدث منصب المدير الفني وأسنده إلى مالديني.

ومع ذلك، فإن توقيت الاجتماع قد يكون مناسباً لتزامنه مع تقديم المدرب الجديد رسمياً.

وفشلت إيطاليا الفائزة بكأس العالم أربع مرات وكأس أوروبا مرتين، في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة توالياً.

وسيكون بيرلو تحت ضغط كبير لمحاولة النهوض بالمنتخب، لا سيما أن خبرته التدريبية لم تبلغ حتى الآن المستوى الذي كان عليه وهو لاعب في صفوف ميلان ويوفنتوس أو المنتخب الوطني الذي أحرز معه لقب مونديال 2006.

وبدأ بيرلو مشواره التدريبي مع فريق يوفنتوس لتحت 23 عاماً، ثم تولى تدريب الفريق الأول من أغسطس (آب) 2020 حتى مايو (أيار) 2021، ونادي فاتح قره جُمرك التركي بين يونيو (حزيران) 2022 ومايو 2023، وسمبدوريا الإيطالي بين يونيو 2023 وأغسطس 2024، وصولاً إلى يونايتد إف سي الإماراتي.

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