شركة الطائرات المروحية السعودية تطلب 11 ناقلة إضافية من «ليوناردو»

أعلنت شركة الطائرات المروحية السعودية (إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة») طلب شراء 11 مروحية إضافية من شركة «ليوناردو»، خلال فعاليات معرض فارنبورو الدولي للطيران المقام في المملكة المتحدة، في خطوة تدعم خططها التوسعية وتعزز قدراتها التشغيلية.

وقالت الشركة إن المروحيات الجديدة من طراز «إيه دبليو 139»، هي مروحيات متوسطة ثنائية المحرك، ومن المقرر تسليمها خلال عامي 2027 و2028، ضمن اتفاقية أُبرمت خلال معرض «هاي هلي إكسبو» عام 2024، المعروف حالياً باسم «فيرتكون».

وأضافت أن الطلب الإضافي يمثل محطة رئيسية ضمن اتفاقية إطارية متعددة السنوات، تتيح شراء ما يصل إلى 130 مروحية، كما يعزز استراتيجية الشركة القائمة على التعاون مع اثنين من أبرز مصنِّعي المعدات الأصلية، إلى جانب تحسين كفاءة الأسطول ورفع الجاهزية لتلبية احتياجات قطاع الطيران في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، الكابتن أرنو مارتينيز، إن توسيع الشراكة طويلة الأمد مع «ليوناردو» يعزز مكانة الشركة وقدراتها التشغيلية داخل المنطقة وخارجها، مستنداً إلى أسطولها الحالي من مروحيات «إيه دبليو 139»، الذي جعلها من أكبر مشغلي هذا الطراز وأكثرهم حضوراً عالمياً.

وأضاف مارتينيز أن الطلبية الجديدة تعكس استمرار الشركة في تنفيذ خططها التوسعية، كما تسهم في دعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» من خلال تعزيز منظومة طيران قوية وديناميكية.

وتأسست شركة الطائرات المروحية من قبل «صندوق الاستثمارات العامة» لتلبية الطلب المتنامي على خدمات النقل الجوي والسياحة الفاخرة في المملكة، ضمن استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تطوير قطاعات جديدة، وتعظيم العائدات المستدامة، ودعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتعد الشركة أول مشغِّل محلي لطائرات الهليكوبتر التجارية في المملكة، وبدأت عملياتها في عام 2019؛ حيث تواصل تطوير خدمات النقل الجوي العمودي، ودعم نمو قطاع السياحة والطيران في السعودية.