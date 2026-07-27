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العالم أوروبا

انتقادات لتساهل قضائي محتمل مع منفذ عملية الدهس في برلين

عناصر من الشرطة يقفون بالقرب من نصب تذكاري مؤقت في متنزه «تيرغارتن» عقب الحادث المميت الذي شهدته برلين (رويترز)
عناصر من الشرطة يقفون بالقرب من نصب تذكاري مؤقت في متنزه «تيرغارتن» عقب الحادث المميت الذي شهدته برلين (رويترز)
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انتقادات لتساهل قضائي محتمل مع منفذ عملية الدهس في برلين

عناصر من الشرطة يقفون بالقرب من نصب تذكاري مؤقت في متنزه «تيرغارتن» عقب الحادث المميت الذي شهدته برلين (رويترز)
عناصر من الشرطة يقفون بالقرب من نصب تذكاري مؤقت في متنزه «تيرغارتن» عقب الحادث المميت الذي شهدته برلين (رويترز)

أثار الهجوم على مسيرة للمثليين في ألمانيا جدلاً، الاثنين، بعدما تبيّن أن منفذ حادث الدهس الذي أردته الشرطة، كان خارج السجن رغم سجله وتطرفه وانتمائه إلى أوساط متشددة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحُكم على عبد الرحمن بلوط، وهو مواطن ألماني من أصل لبناني يبلغ 21 عاماً، في مايو (أيار) الماضي، بعدما حاول الالتحاق بتنظيم «داعش» عبر لبنان.

إلا إنه لم يُودع السجن رغم ذلك، بعدما أخذت النيابة العامة في الحسبان فترة توقيفه الاحتياطي في ألمانيا لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر أمضاها مسجوناً في لبنان حيث أُوقف.

وحذر النائب المحافظ رئيس هيئة الرقابة البرلمانية، مارك هينريشمان، في تصريحات نقلتها صحيفة «هاندلسبلات»، من «المبالغة في منح الحريات الفردية للمتطرفين المعروفين لدى القضاء الأولويةَ عندما تكون حياة الآخرين في خطر».

عبد الرحمن بلوط (أ.ف.ب)

من جهته، قال رئيس «رابطة المحققين الجنائيين الألمان»، ديرك بيغلو، للصحيفة ذاتها، إن «الإفراج عن شخص على هذا القدر من الخطورة لا يعني أنه يمكن للدولة أن تتجاهله».

ووصف وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، قرار محكمة برلين الحكم على بلوط بالسجن عاماً و10 أشهر مع وقف التنفيذ بأنه «كارثة».

وأضاف: «ينبغي على القضاة الذين يبتون في مثل هذه القضايا أن يعوا تماماً المسؤولية التي يتحملونها تجاه أمن الآخرين».

وقُتلت امرأة وأصيب 29 شخصاً في الهجوم الذي وقع مساء السبت، بعدما دهس منفذ العملية المشاركين باستخدام مركبة، ثم استعمل سلاحاً أبيض لاحقاً. وحاصرت الشرطة المشتبه به في حديقة، وأكدت إطلاق النار عليه وقتله عقب اندفاعه نحو عناصرها وهو يحمل سلاحاً أبيض.

وأعلنت بولندا، الاثنين، أن القتيلة في الهجوم كانت إحدى رعاياها.

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