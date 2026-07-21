«الإنماء» السعودي يرفع أرباحه 6.2 % إلى 872 مليون دولار في النصف الأول من 2026

واصل «مصرف الإنماء»، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، مسار نموه المالي خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيداً من الارتفاع المتواصل في إجمالي دخل العمليات، والتوسع الملموس في محفظتَي التمويل والأصول. وترافق هذا الأداء الإيجابي مع إقرار مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني، رغم تعرض السهم لضغوط تراجعية في مستهل التداولات عقب الإعلان عن النتائج.

فقد أعلن المصرف أنه حقق ارتفاعاً في صافي الربح العائد إلى مساهميه بنسبة 6.2 في المائة، ليبلغ 3.27 مليار ريال (872 مليون دولار)، مقارنة مع 3.08 مليار ريال (821.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك وفق نتائجه المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وعلى صعيد النتائج الفصلية، سجل المصرف صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.60 مليار ريال (426.7 مليون دولار)، بنمو سنوي قدره 1.4 في المائة، مقارنة مع 1.57 مليار ريال (418.7 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وأوضح المصرف في البيان أن نمو صافي الربح خلال النصف الأول من العام يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، في حين قابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، ودخل العمليات الأخرى.

وسجل المركز المالي للمصرف نمواً في مختلف الأنشطة الرئيسة؛ إذ ارتفع إجمالي الموجودات (الأصول) بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار)، بينما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 11 في المائة لتبلغ 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار).

وفي المقابل، قرر مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2026 بواقع 0.25 ريال للسهم، بإجمالي 746.3 مليون ريال (199 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي التوزيعات النقدية عن النصف الأول من العام إلى 1.49 مليار ريال (397.3 مليون دولار)، بما يعادل 0.50 ريال للسهم.

هذا وقد انخفض سهم «مصرف الإنماء» في مستهل تداولات اليوم بأكثر من 3.5 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ بداية مارس (آذار) الماضي، ليتداول عند 23.75 ريال.