عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«الإنماء» السعودي يرفع أرباحه 6.2 % إلى 872 مليون دولار في النصف الأول من 2026

مبنى «مصرف الإنماء» في الرياض (الشركة)
مبنى «مصرف الإنماء» في الرياض (الشركة)
TT
TT

«الإنماء» السعودي يرفع أرباحه 6.2 % إلى 872 مليون دولار في النصف الأول من 2026

مبنى «مصرف الإنماء» في الرياض (الشركة)
مبنى «مصرف الإنماء» في الرياض (الشركة)

واصل «مصرف الإنماء»، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، مسار نموه المالي خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيداً من الارتفاع المتواصل في إجمالي دخل العمليات، والتوسع الملموس في محفظتَي التمويل والأصول. وترافق هذا الأداء الإيجابي مع إقرار مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني، رغم تعرض السهم لضغوط تراجعية في مستهل التداولات عقب الإعلان عن النتائج.

فقد أعلن المصرف أنه حقق ارتفاعاً في صافي الربح العائد إلى مساهميه بنسبة 6.2 في المائة، ليبلغ 3.27 مليار ريال (872 مليون دولار)، مقارنة مع 3.08 مليار ريال (821.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك وفق نتائجه المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وعلى صعيد النتائج الفصلية، سجل المصرف صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.60 مليار ريال (426.7 مليون دولار)، بنمو سنوي قدره 1.4 في المائة، مقارنة مع 1.57 مليار ريال (418.7 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وأوضح المصرف في البيان أن نمو صافي الربح خلال النصف الأول من العام يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، في حين قابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، ودخل العمليات الأخرى.

وسجل المركز المالي للمصرف نمواً في مختلف الأنشطة الرئيسة؛ إذ ارتفع إجمالي الموجودات (الأصول) بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار)، بينما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 11 في المائة لتبلغ 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار).

وفي المقابل، قرر مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2026 بواقع 0.25 ريال للسهم، بإجمالي 746.3 مليون ريال (199 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي التوزيعات النقدية عن النصف الأول من العام إلى 1.49 مليار ريال (397.3 مليون دولار)، بما يعادل 0.50 ريال للسهم.

هذا وقد انخفض سهم «مصرف الإنماء» في مستهل تداولات اليوم بأكثر من 3.5 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ بداية مارس (آذار) الماضي، ليتداول عند 23.75 ريال.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي اقتصاد السوق المالية السعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

الولايات المتحدة​ تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الصحافة على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (رويترز)

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

أكد ماركو روبيو أن السعودية تُعدُّ «شريكاً استراتيجياً مهماً» للولايات المتحدة، وأشار إلى أن إبرام اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية معها أمر منطقي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا )
الخليج صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
الخليج

تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

أفاد مصدر سعودي مسؤول، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مؤتمر صحافي في الرياض بتاريخ 13 أبريل 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
الخليج

اتفاق نووي سعودي - أميركي يؤسس لشراكة تمتد لعقود

وقّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس (الشرق الأوسط)
الخليج

رفض سعودي - يوناني لأي ممارسات تهدد أمن الملاحة

أكدت السعودية واليونان على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جاسم البديوي يلقي كلمته خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الأربعاء (مجلس التعاون)
الخليج

«التعاون الخليجي»: اعتداءات إيران وتهديدات الحوثيين تستوجبان موقفاً دولياً حازماً

​أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على دول الخليج وتهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب تستوجبان محاسبة فورية وموقفاً دولياً حازماً

«الشرق الأوسط» (نيويورك)