عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
العالم العربي الخليج

بريطانيا تجدد إدانتها للاعتداءات على السعودية

الرياض ولندن أكدتا اهتمامهما بتنمية العلاقات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير إد ميليباند (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير إد ميليباند (الخارجية السعودية)
TT
TT

بريطانيا تجدد إدانتها للاعتداءات على السعودية

الأمير فيصل بن فرحان والوزير إد ميليباند (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير إد ميليباند (الخارجية السعودية)

جدَّدت بريطانيا، الاثنين، تأكيد حرصها على تنمية العلاقات مع السعودية، وتضامنها معها، وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن عليها وعلى دول المنطقة.

أكد ذلك وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان في مستهل الاتصال، الوزير ميليباند، بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومتطلعاً للعمل المشترك، بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين.

مواضيع
أخبار السعودية السعودية بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العراق يحقق في الاعتداءات بالمسيّرات على السعودية

الخليج علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)

العراق يحقق في الاعتداءات بالمسيّرات على السعودية

وجّه علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
الخليج

السعودية وقطر والكويت تناقش جهود الحفاظ على أمن المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء القطري، والشيخ جراح الصباح وزير خارجية الكويت، مستجدات المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج يعبر الشعار عن قيم الأصالة المتجذّرة في طباع السعوديين وهويتهم الوطنية (هيئة الترفيه)
الخليج

«عزّنا بطبعنا» شعار اليوم الوطني السعودي لعام 2026

أطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الاثنين، الهوية الرسمية لليوم الوطني للبلاد لعام 2026 تحت شعار «عزّنا بطبعنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ويزيد الحميد وممثلو الصندوق وشركة «بروكفيلد» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«بروكفيلد» تغلق أولياً صندوقاً للشرق الأوسط بقيمة ملياري دولار بدعم من «السيادي السعودي»

أعلنت «بروكفيلد» الإغلاق الأول لصندوق جديد للاستثمار في الملكية الخاصة يركز على الشرق الأوسط، بعدما جمع نحو ملياري دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج الرياض أكدت احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبَين (واس)
الخليج

السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات آتية من الأراضي العراقية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت، الاثنين، عدداً من المسيّرات كانت آتية من الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)