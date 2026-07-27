بريطانيا تجدد إدانتها للاعتداءات على السعودية

جدَّدت بريطانيا، الاثنين، تأكيد حرصها على تنمية العلاقات مع السعودية، وتضامنها معها، وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن عليها وعلى دول المنطقة.

أكد ذلك وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان في مستهل الاتصال، الوزير ميليباند، بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومتطلعاً للعمل المشترك، بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين.