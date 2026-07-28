مانشيني يعود لقيادة منتخب إيطاليا في ولاية ثانية

قال مصدر مطلع على الأمر، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يعود روبرتو مانشيني المدرب السابق لإيطاليا لتدريب منتخب بلاده في ولاية ثانية.

وسيحل مانشيني محل جينارو غاتوزو، الذي استقال من منصبه في أبريل (نيسان) عقب خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم، لتغيب بطلة العالم 4 مرات عن النهائيات للمرة الثالثة توالياً.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن التعيين خلال اجتماع لمجلس الإدارة، قائلاً «مانشيني هو المدرب».

وقاد مانشيني (61 عاماً) إيطاليا للفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2021.