«ناسا» تنشر صورة فوهة أحدثها ارتطام صاروخ «سبايس إكس» بسطح القمر

نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الأربعاء، صورة فوهة أحدثها ارتطام صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس» بسطح القمر، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت «ناسا»، عبر منصة «إكس»: «التقط مسبار استطلاع القمر (LRO)، التابع الوكالة، صوراً لفوهة جديدة على سطح القمر، وقد تشكلت هذه الفوهة، في 5 أغسطس (آب)، حين اصطدمت الطبقة العليا من صاروخ (فالكون 9) بسطح القمر».

Spotted: Falcon 9 impact siteNASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

وأكد علماء، في وقت سابق، استناداً إلى عمليات رصد أُجريت بواسطة تلسكوب في تشيلي التقط أدلة على وجود سحابة من الحطام، أن الطبقة العليا من الصاروخ ارتطمت بسطح القمر.

وكان العلماء يتوقعون أن ترتطم تلك الطبقة التي تُوازي في حجمها حافلة، بسطح القمر، وهو ما حدث.

كان المرصد الأوروبي الجنوبي قد أعلن، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التلسكوب التابع له والموجود في تشيلي «رصد خطوطاً طيفية»، وهي «بصمات كيميائية للصوديوم والليثيوم في سحابة الارتطام التي استمرت ما بين خمس وعشر دقائق بعد وقوع الحدث».

وأوضح أن «الصوديوم مصدره، على الأرجح، التربة القمرية، في حين أن الليثيوم قد يكون مصدره الصاروخ».

انطلاق صاروخ «فالكون 9» الثقيل التابع لشركة «سبايس إكس» من منصة الإطلاق 39A بمركز كيندي للفضاء (أرشيفية-أ.ب)

وكان العلماء وهواة الفلك يأملون في مشاهدة سحابة الغبار والصخور والحطام التي نتجت عن حادثة الارتطام وأضاءتها الشمس.

وبافتراض أن الوقود استُهلك بالكامل، قال الباحثون، قبل تأكيد الحادثة، إن طبقة الصاروخ التي يبلغ وزنها نحو أربعة أطنان يُفترض أن تكون قد سقطت بسرعة تُقارب 8690 كيلومتراً في الساعة قرب فوهة أينشتاين في النصف الشمالي من القمر.

كان المتحدث باسم «ناسا» جيمي راسل قد أكد، في بيان، «عدم وجود أي خطر على الأرض».

يُذكر أن صاروخ «فالكون 9»، الذي صنّعته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أُطلق نحو الفضاء، في يناير (كانون الثاني) 2025، حاملاً مركبتين.

وعادت طبقة الدفع إلى الأرض، بينما بقيت الطبقة العليا، التي استحالت حطاماً فضائياً، في الفضاء لمواصلة نقل المركبتين الفضائيتين.