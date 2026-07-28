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الاتحاد الدولي: طرد إمبولو أمام الأرجنتين لم يكن مستحقاً

بريل إمبولو (أ.ف.ب)
بريل إمبولو (أ.ف.ب)
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الاتحاد الدولي: طرد إمبولو أمام الأرجنتين لم يكن مستحقاً

بريل إمبولو (أ.ف.ب)
بريل إمبولو (أ.ف.ب)

قال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، إنه لم يكن ينبغي طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو خلال مباراة دور الثمانية لكأس العالم التي أقيمت، هذا الشهر، ضد الأرجنتين.

وتلقى إمبولو بطاقة صفراء ثانية خلال الشوط الثاني عندما كانت النتيجة 1 - 1، وسجلت الأرجنتين هدفين في الشوطين الإضافيين لتفوز 3 - 1 على سويسرا التي لعبت بعشرة لاعبين في كانساس سيتي.

وكان المهاجم (29 عاماً) قد سقط على الأرض إثر تدخل من لياندرو باريديس، وقام الحكم جواو بينيرو في البداية بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب خط وسط الأرجنتين، لكن حكم تقنية الفيديو أبلغ حكم الساحة بأن باريديس لم يرتكب أي مخالفة، ليشهر بينيرو البطاقة الصفراء لإمبولو لادعاء السقوط.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في حين يمكن لتقنية الفيديو التدخل في حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب عند إشهار البطاقة للاعب الخطأ، إلا أنه لا يمكن استخدامها لمراجعة المخالفة نفسها.

وقال: «لا يمكن مراجعة البطاقة الصفراء (التحذير) التي لا تعد بطاقة صفراء ثانية إلا لتحديد اللاعب الذي ارتكب المخالفة التي تمت معاقبته عليها، ولا يمكن مراجعة المخالفة نفسها أو تغييرها. لقد لقي استخدام بند الخطأ في تحديد الهوية للتعامل مع التمثيل خلال كأس العالم 2026 استحساناً كبيراً، وسيتم تضمينه في المراجعة التفصيلية لبروتوكول حكم الفيديو المساعد... ومع ذلك، لا يجوز استخدامه على هذا النحو حتى الانتهاء من تلك المراجعة».

ووصف مراد ياكين مدرب سويسرا القاعدة التي استند إليها طرد بريل إمبولو بأنها «غير مقبولة» بعد الخسارة التي حالت دون وصول فريقه إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة الأولى.

وقال ياكين: «لقد دمرت مباراتنا اليوم. علينا تقبل الأمر، لكن من المؤلم الخسارة بهذه الطريقة».

وخسرت الأرجنتين، التي كانت تدافع عن لقبها، المباراة النهائية أمام إسبانيا.

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