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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد في مفاوضات لضم جناح لايبزيغ ديوماندي

يان ديوماندي (د.ب.أ)
يان ديوماندي (د.ب.أ)
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ريال مدريد في مفاوضات لضم جناح لايبزيغ ديوماندي

يان ديوماندي (د.ب.أ)
يان ديوماندي (د.ب.أ)

يجري ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 15 مرة، محادثات مع لايبزيغ للحصول على خدمات الجناح العاجي يان ديوماندي، حسبما أكد مصدر في النادي الألماني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

وقال المصدر إن المفاوضات مع النادي الإسباني العملاق لا تزال جارية، لكنه نفى تقارير إعلامية أفادت بأنه تمّ التوصل إلى اتفاق بالفعل.

وأصبح ديوماندي البالغ من العمر 19 عاماً والمرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى عام 2030، واحداً من أبرز المواهب المطلوبة في كرة القدم الأوروبية، خصوصاً بعد ظهوره اللافت مع منتخب ساحل العاج في المونديال.

وأكد مصدر في باريس سان جرمان الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في يونيو (حزيران) أن بطل أوروبا كان في محادثات لشراء ديوماندي، لكن النادي الفرنسي انسحب لاحقاً بسبب مخاوف من قيمة صفقة الانتقال، وفقاً للتقارير.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي مهتماً أيضاً بديوماندي، لكن عرضه رُفض في يونيو وفقاً للتقارير.

وصرّح رئيس المجلس المشرف على لايبزيغ أوليفر مينتزلاف لقناة سكاي الألمانية في أبريل (نيسان) بأن ديوماندي لن يكون معروضاً للبيع «مهما كان المبلغ المطلوب».

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، الاثنين، أن لايبزيغ يمكن أن يجني أكثر من 120 مليون يورو (136 مليون دولار) مقابل بيع اللاعب اليافع.

وقضى ديوماندي المولود في أبيدجان، بضعة أشهر عام 2025 مع نادي ليغانيس الإسباني الناشط حينها في «لا ليغا»، وخاض مباراته الأولى ضد ريال تحديداً.

وانضم إلى لايبزيغ قبل بداية موسم 2025 - 2026 حيث سجل 12 هدفاً، وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري الألماني.

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