غفارديول يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031

مدد المدافع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول عقده مع مانشستر سيتي لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن، الثلاثاء، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويتضمن العقد الجديد للاعب الكرواتي البالغ 24 عاماً خيار التمديد لعام إضافي حتى 2032. وقال غفارديول الذي كان موضع اهتمام ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، إنه «بمجرد أن علمت أن سيتي يرغب في تجديد عقدي، شعرت فوراً بأن هذا ما أريده». وأضاف «كانت جماهير سيتي رائعة معي منذ اليوم الأول، والنادي يوفر للاعبين كل شيء على الإطلاق. إنه أفضل نادٍ في العالم يمكن اللعب في صفوفه». وانضم غفارديول إلى سيتي عام 2023 قادماً من لايبزيغ الألماني مقابل 77 مليون جنيه إسترليني (90 مليون يورو)، وخاض معه 122 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً. من جهته، أشاد المدير الرياضي لسيتي البرتغالي هوغو فيانا بالمدافع الكرواتي، قائلاً: «يوشكو لاعب يؤمن هذا النادي كثيراً بإمكاناته. إنه شاب، محترف استثنائي، وبات من بين أفضل المدافعين في العالم». وعاد المدافع القادر أيضاً على شغل مركز الظهير الأيسر، إلى الملاعب في مايو (أيار) بعد أكثر من 4 أشهر من الغياب بسبب كسر في إحدى ساقيه. وشارك غفارديول مع كرواتيا في كأس العالم، حيث خرج منتخب بلاده من دور الـ32 بخسارته أمام البرتغال 1 - 2. وفي سيتي، سيلعب الآن تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي خلف الإسباني بيب غوارديولا. ويأتي تمديد عقد غفارديول بعد تمديد عقدي المهاجم الإنجليزي فيل فودن والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف حتى عامي 2030 و2031 توالياً.