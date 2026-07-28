رودري يغيب عن سيتي «لفترة قصيرة» بعد جراحة بسيطة في الظهر

سيغيب رودري، قائد المنتخب الإسباني المتوج قبل أيام بكأس العالم 2026، عن الملاعب «لفترة قصيرة» بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة في الظهر، وفق ما أعلن الثلاثاء فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.وقال وصيف بطل الدوري الممتاز في بيان: «يمكن لمانشستر سيتي التأكيد أن رودري خضع بنجاح لعملية جراحية بسيطة في الظهر».

وأضاف: «كان لاعب الوسط يشعر بانزعاج منذ بعض الوقت، لكنه خضع الآن لإجراء طبي لمعالجة المشكلة، وسيبدأ فترة قصيرة من إعادة التأهيل».

ويشكل ذلك انتكاسة جديدة للفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، إذ عانى ابن الثلاثين عاماً سلسلة من المشكلات البدنية منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة قبل نحو عامين.

ويتبقى عام واحد على عقد رودري مع سيتي، لكن التكهنات بشأن مستقبله تصاعدت منذ فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 في نهائي كأس العالم، مع ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى مواطنه ريال مدريد.وقال المدرب الجديد لسيتي الإيطالي إنتسو ماريسكا خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إنه «غير قلق» بشأن الوضع.أضاف الإيطالي قبل خضوع رودري للجراحة: «عليه أن يتعافى، وبعدها سيعود إلينا هنا».

ويستهل سيتي موسمه بمواجهة آرسنال في مباراة «درع المجتمع» في 16 أغسطس (آب)، قبل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الممتاز أمام بورنموث في الأسبوع التالي.