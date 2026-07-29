الجوائز المالية لبطولة العالم للسباحة في بكين 2026 تتجاوز مليوني دولار

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية لائحة الجوائز المالية المخصصة لبطولة العالم للسباحة التي ستقام في بكين هذا العام. وأشار الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء إلى تخصيص جوائز مالية بإجمالي مليوني، و25 ألف دولار أميركي لأفضل السباحين في منافسات الفردي والتتابع خلال البطولة التي ستقام في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح البيان أنه سيتم توزيع الجوائز المالية بالتساوي بين الرجال والسيدات في كل من السباقات الفردية، وسباقات التتابع، بمكافآت للمراكز من الأول إلى الثامن. وقال أيضاً إن كل فائز في سباق فردي أو تتابع سيحصل على جائزة قدرها 10 آلاف دولار أميركي مقابل 8 آلاف دولار أميركي لصاحب المركز الثاني، بينما سيحصل صاحب المركز الثامن على 2000 دولار أميركي. كما تم تخصيص مكافآت إضافية لكل من يحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في البطولة بقيمة 25 ألف دولار أميركي، إضافة إلى الجوائز المالية العادية. وستسلم الجوائز المالية للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي بعد التأكد من جميع النتائج الخاصة باختبارات مكافحة المنشطات. ووزع الاتحاد الدولي للألعاب المائية جوائز مالية بقيمة 7.‏10 مليون دولار لجميع البطولات في العام الماضي 2025، منها 1.‏6 مليون دولار لبطولة العالم في سنغافورة.