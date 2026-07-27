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الرياضة رياضة عالمية

تادي بوغاتشار يفوز بـ«تور دي فرانس» ويواصل هيمنته على رياضة الدراجات

تادي بوغاتشار وهو يرتدي قميص الصدارة الأصفر يحتفل على المنصة بعد فوزه بسباق طواف فرنسا للدراجات جنباً إلى جنب مع ريمكو إيفينيبول من بلجيكا الذي جاء ثانياً وإيزاك ديل تورو من المكسيك الذي جاء ثالثاً في باريس (أ.ب)
تادي بوغاتشار وهو يرتدي قميص الصدارة الأصفر يحتفل على المنصة بعد فوزه بسباق طواف فرنسا للدراجات جنباً إلى جنب مع ريمكو إيفينيبول من بلجيكا الذي جاء ثانياً وإيزاك ديل تورو من المكسيك الذي جاء ثالثاً في باريس (أ.ب)
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تادي بوغاتشار يفوز بـ«تور دي فرانس» ويواصل هيمنته على رياضة الدراجات

تادي بوغاتشار وهو يرتدي قميص الصدارة الأصفر يحتفل على المنصة بعد فوزه بسباق طواف فرنسا للدراجات جنباً إلى جنب مع ريمكو إيفينيبول من بلجيكا الذي جاء ثانياً وإيزاك ديل تورو من المكسيك الذي جاء ثالثاً في باريس (أ.ب)
تادي بوغاتشار وهو يرتدي قميص الصدارة الأصفر يحتفل على المنصة بعد فوزه بسباق طواف فرنسا للدراجات جنباً إلى جنب مع ريمكو إيفينيبول من بلجيكا الذي جاء ثانياً وإيزاك ديل تورو من المكسيك الذي جاء ثالثاً في باريس (أ.ب)

استقل الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار القطار السريع إلى باريس وهو في حالة من السعادة والارتياح، مكملاً بذلك مسيرته ومعادلاً الرقم القياسي بفوزه بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس» للمرة الخامسة في مسيرته.

وجاءت المرحلة الأخيرة، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية، لتختتم رحلة استمرت ثلاثة أسابيع عبر فرنسا، شهدت انتصارات فردية باهرة، وأداءً مذهلاً في تسلق الجبال، وأرقاماً قياسية رائعة، فضلاً عن فحوصات المنشطات في الخامسة صباحاً، وبعض صيحات الاستهجان من الجماهير على جانبي الطريق.

وقد رحب أسطورة الدراجات البلجيكي إيدي ميركس بالفعل بالنجم السلوفيني وانضم إلى النخبة من الفائزين بخمسة ألقاب، والتي تضم أيضاً الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنارد هينو، والإسباني ميغيل إندوراين.

لكن ميركس يرى أن هذا الفوز لن يكون الأخير لبوغاتشار.

وقال ميركس (81 عاماً) في تصريحات لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «لا أعتقد أنه سيكتفي بمجرد معادلة رقمي وأرقام الأبطال الآخرين، قريباً سيحطم رقمنا القياسي في عدد مرات الفوز بطواف فرنسا».

ووضع بوغاتشار معايير جديدة في الدراجات، حيث حقق الفوز في السباقات بفضل تألقه على مستوى الاختراقات الفردية الطويلة أو في سباقات السرعة في وقت الضرورة.

وقال ماورو جيانيتي، مدير فريقه الإماراتي: «أصبح بوغاتشار شخصية عالمية، إنه يتمتع بهالة وكاريزما وجاذبية روغر فيدرر نجم التنس السويسري السابق، إنه رمز».

وفي «تور دي فرانس» بات بوغاتشار المسيطر الأول على السباق، ولم يعد الدراج الشاب كما كان في أول ظهور له قبل ستة أعوام.

وبالتأكيد لا تلقى سيطرة بوغاتشار استحسان الجميع، حيث واجه البطل السلوفيني صيحات استهجان من بعض المتفرجين خلال السباق.

وأكد بوغاتشار: «هذا يزيدنا قوة، عندما يهتف ضدي أحدهم، أتذكر نوفاك ديوكوفيتش وأستمد منه الإلهام»، في إشارة إلى نجم التنس الصربي الذي لم يسلم من الانتقادات لكن بوغاتشار قال أيضاً إن 99 في المائة من محبي الرياضة يقفون إلى جانبه.

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