ميرلييه ينسحب من سباق فرنسا للدراجات بعد فوزه بـ3 مراحل

انسحب البلجيكي تيم ميرلييه من سباق فرنسا للدراجات أمس (الأحد)، بعد ​أن استسلم للإرهاق في المراحل الجبلية رغم أنه أكد مكانته كأحد أبرز متسابقي السرعة في السباق بفوزه بثلاث مراحل. وقال فريقه سودال-كويك ستيب، في منشور على منصة «إكس»: «بعد أسبوعين شاقَّين من السباق، غادر ‌تيم ميرلييه ‌سباق فرنسا للدراجات ​اليوم؛ منحنا ‌المتسابق ⁠البلجيكي ​ذكريات لا ⁠تُنسى بثلاثة انتصارات رائعة في المراحل وأظهر روحاً قتالية حقيقية كل يوم».

وقال دافيدي براماتي، المدير الرياضي لفريق سودال كويك-ستيب، لموقع «سبورزا» الرياضي البلجيكي إن ميرلييه (33 عاماً) واجه يوماً صعباً ⁠وكان منهكاً.

وأضاف براماتي: «من المؤسف ‌أنه اضطر ‌إلى الانسحاب لكنه لم ​يكن يمر بيوم جيد؛ ‌استنفد طاقته ولم يستطع إكمال ‌السباق. ربما كان لا يزال هناك أمل يوم الأربعاء، لكنه ببساطة مر بيوم سيئ. بذل كل ما في وسعه. ‌هكذا هي الأمور».

وأضفت أنباء انسحاب ميرلييه مزيداً من الإثارة ⁠إلى ⁠هذا اليوم (أمس)، بعد أن اضطر يوناس فينغارد، بطل سباق فرنسا للدراجات مرتين وأقرب منافس لمتصدر السباق تادي بوغاتشر، إلى الانسحاب إثر إصابته بكسر في عظمة الترقوة جراء حادث وقع على بُعد 20 كيلومتراً من خط النهاية.

وحُسمت نتيجة المرحلة عندما تغلب البلجيكي ريمكو إيفانبول ​على بوغاتشر، ليرتقي إلى المركز ​الثاني في الترتيب العام متأخراً بخمس دقائق عن المتسابق السلوفيني.