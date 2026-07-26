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الرياضة رياضة عالمية

ألمانيا تأمل في تعافي ليبوفيتش سريعاً ولحاقه ببطولة العالم للدراجات

فلوريان ليبوفيتش (رويترز)
فلوريان ليبوفيتش (رويترز)
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ألمانيا تأمل في تعافي ليبوفيتش سريعاً ولحاقه ببطولة العالم للدراجات

فلوريان ليبوفيتش (رويترز)
فلوريان ليبوفيتش (رويترز)

لم يفقد مدرب المنتخب الألماني للدراجات ينس زيمكه الأمل في تعافي الدراج البارز فلوريان ليبوفيتش، في الوقت المناسب، بعد إصابته بكسر في الترقوة، ولحاقه ببطولة العالم المقررة في كندا، نهاية شهر سبتمبر (أيلول). وتعرض ليبوفيتش للإصابة، خلال مرحلة عكس عقارب الساعة يوم الثلاثاء الماضي في «سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس)»، حيث خضع لعملية جراحية وبدأ مرحلة التأهيل.

وقال زيمكه إنه يتطلع بتفاؤل لإمكانية جاهزية ليبوفيتش، الذي حل ثالثاً في «تور دو فرانس»، العام الماضي، وكان يحتل المركز الخامس عند وقوع الحادث، ولحاقه بمنافسات بطولة العالم المقامة في مونتريال خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول).

وصرح زيمكه لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا سارت كل الأمور على ما يرام؛ فيمكن للدراج العودة للسباقات بعد ستة أسابيع من مثل هذه الإصابة»، وأضاف: «أعتبر الأمر واقعياً، فكسر الترقوة ليس نهاية العالم».

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