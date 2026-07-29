مدير سباق فرنسا للدرجات يعزز إمكانية انطلاق السباق من ألمانيا 2029

عزز كريستيان برودوم، مدير سباق فرنسا للدراجات، الآمال في إمكانية انطلاق أكبر سباق للدراجات في العالم من شرق ألمانيا عام 2029.

وقال برودوم، اليوم (الأربعاء)، في برلين: «المشروع المقدَّم إلينا هو بلا شك عرض جذاب، وسندرسه بأقصى درجات الاهتمام».

وكان المسؤول الفرنسي يتحدث خلال تقديم الملف الرسمي من الاتحاد الألماني للدراجات وجمعية انطلاق ألمانيا الكبرى.

وشدد برودوم بشكل خاص على الأهمية التاريخية لانطلاق السباق من برلين، وساكسونيا، وساكسونيا - أنهالت، وتورينجيا بعد مرور 40 عاماً على سقوط جدار برلين.

وقال أمام بوابة براندنبورغ: «هذه ذكرى مهمة للغاية للألمان، بل ولأوروبا أسرها وخارجها، ولكل من يؤمن بالحرية».