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الرياضة رياضة سعودية

26 أغسطس… الأهلي يدشن طريقه نحو نهائي كأس القارات

26 أغسطس... الأهلي يدشن طريقه نحو نهائي كأس القارات (النادي)
26 أغسطس... الأهلي يدشن طريقه نحو نهائي كأس القارات (النادي)
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26 أغسطس… الأهلي يدشن طريقه نحو نهائي كأس القارات

26 أغسطس... الأهلي يدشن طريقه نحو نهائي كأس القارات (النادي)
26 أغسطس... الأهلي يدشن طريقه نحو نهائي كأس القارات (النادي)

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مواجهة الأهلي وبطل أوقيانوسيا يوم 26 أغسطس (آب)، عند التاسعة مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2026.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت، تحت عنوان «26 أغسطس موعداً لمباراة الأهلي وبطل أوقيانوسيا في كأس القارات»، عن موعد انطلاق مشوار بطل آسيا وخريطة طريقه في البطولة، قبل اعتماد المواجهة وإدراجها رسمياً ضمن روزنامة الاتحاد السعودي.

ويستقبل الأهلي نظيره أوكلاند إف سي النيوزيلندي في مواجهة إقصائية من مباراة واحدة، يتأهل الفائز منها لملاقاة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بطل دوري أبطال أفريقيا، على لقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ.

وفي حال تجاوز الأهلي المحطتين، سينتقل إلى «كأس التحدي» لمواجهة المتأهل من «ديربي الأميركتين»، الذي يجمع تولوكا المكسيكي، بطل «الكونكاكاف»، مع بطل كأس ليبرتادوريس 2026، على أن يبلغ الفائز المباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا.

ويمثِّل الأهلي القارة الآسيوية في النسخة الثالثة من البطولة، بعدما حافظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بتغلبه على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون مقابل بعد التمديد، في النهائي الذي احتضنته جدة أبريل (نيسان) الماضي.

وتُقام كأس القارات للأندية بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، في حين سبق لريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي التتويج بالنسختين الأولى والثانية عامَي 2024 و2025.

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كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي رياضة السعودية

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