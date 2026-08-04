أموريم يستحضر روح باريزي في سعيه لإحياء أمجاد ميلان

تعهّد المدرب البرتغالي الجديد لميلان روبن أموريم الثلاثاء، بصون إرث أسطورة النادي فارنكو باريزي، الذي توفي الأسبوع الماضي، وذلك مع شروعه في مهمة إحياء أمجاد عملاق كرة القدم الإيطالية والأوروبية المتعثر.

وعاد أموريم إلى التدريب بعد إقالته في يناير (كانون الثاني) الماضي من طرف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويستعد لمواجهة جاره اللدود إنتر ميلانو في «ديربي» يُقام الأربعاء بمدينة بيرث غرب أستراليا.

وبدأت حقبة البرتغالي مع «روسونيري» بتعادل أمام سلتيك الاسكوتلندي 2 - 2 في مباراة ودية. ويضع المدرب البالغ 41 عاماً، نصب عينيه إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، بعدما فشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال أموريم للصحافيين في بيرث: «أشعر بأن الفريق ملتحم فعلاً». وأضاف: «المهم هو الحفاظ على هذه الروح عندما تصبح الأمور صعبة». وتابع: «في هذا النادي، عليك أن تفوز بكل مباراة، لذا، نحتاج إلى الحفاظ على هذه الروح طوال الموسم».

وتلقّى ميلان دفعة معنوية خلال فترة التوقف ما بين الموسمين، بعدما مدّد صانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عقده لعام إضافي.

وكشف أموريم أن مودريتش يمكنه اللعب ضد إنتر، بعدما أنهى لتوه مشاركته المونديالية الخامسة؛ إذ ودّعت كرواتيا البطولة من دور الـ32 أمام البرتغال. وقال البرتغالي عن نجم توتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق الذي سيبلغ 41 عاماً في سبتمبر (أيلول): «بذلنا جهوداً جبارة لكي يبقى مع الفريق عاماً إضافياً على الأقل. أنا سعيد جداً به. إنه جاهز للعب بعض الدقائق غداً (الأربعاء)».

وستكون المباراة عاطفية باعتبارها الأولى لميلان منذ وفاة باريزي الذي كان قائداً للفريق خلال عصره الذهبي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وقال أموريم: «عندما تتحدث مع جميع أفراد الطاقم عن فرانكو، ترى الدموع في أعينهم. كان فرانكو يجسّد معنى الفريق. الفريق هو أهم ما في نادينا». وأضاف: «لن أعد بالنتائج، لكنني أعد بأنني سأواصل إرث فرانكو».

وسيواصل ميلان استعداداته للموسم الجديد بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في جاكرتا السبت، فيما سيبقى إنتر الذي تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في هونغ كونغ السبت الماضي، في بيرث لمواجهة مواطنه يوفنتوس في اليوم عينه.

ويختتم يوفنتوس سلسلة المباريات الودية الإيطالية الخالصة في بيرث، بمواجهة باليرمو من الدرجة الثانية في 11 أغسطس (آب). ويأتي المهرجان الذي يمتد أسبوعاً كاملاً ويحمل اسم «كالتشو إيتاليانو»، بعد إلغاء مباراة كانت مقترحة في وقت سابق من هذا العام ضمن الدوري الإيطالي بين ميلان وكومو في بيرث، بسبب عقوبات فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال المدرب الروماني لإنتر كريستيان كيفو، إنه يعتقد أن استضافة بيرث مباراة في الدوري الإيطالي، ستكون فكرة جيدة. وأضاف كيفو: «ما أقترحه هو أن تُلعب في بداية الموسم. يجب أن نبدأ في الترويج لكرة القدم الإيطالية بشكل أكبر، خصوصاً في هذا الجزء من العالم».