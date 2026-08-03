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الرياضة رياضة عالمية

تشالوباه يقترب من الانضمام إلى كومو

تريفور تشالوباه يقترب من كومو (د.ب.أ)
تريفور تشالوباه يقترب من كومو (د.ب.أ)
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تشالوباه يقترب من الانضمام إلى كومو

تريفور تشالوباه يقترب من كومو (د.ب.أ)
تريفور تشالوباه يقترب من كومو (د.ب.أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي كومو الإيطالي توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم مدافعه تريفور تشالوباه، مقابل 30 مليون يورو إلى جانب ستة ملايين يورو كإضافات.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» أنه من المتوقع أن يصل اللاعب إلى إيطاليا لإجراء الفحص الطبي مساء بعد غد الأربعاء أو صباح الخميس.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين لأسابيع وأصبحت أكثر قوة بعد انسحاب إنتر ميلان من الصفقة، حيث اتفق مع كومو على عدم الدخول في منافسة شرسة لضم اللاعب.

وكان تشيلسي قد طلب في البداية الحصول على 30 مليون يورو كجزء من الصفقة، قبل أن يوافق كومو على دفع هذا المبلغ.

وكان تشالوباه (27 عاماً) قد تواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وبدأ تشالوباه مسيرته في أكاديمية تشيلسي، كما لعب على سبيل الإعارة مع أندية إبسويتش تاون وهدرسفيلد ولوريان وكريستال بالاس.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي تشيلسي إيطاليا

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