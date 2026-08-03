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الرياضة رياضة عالمية

كريستيانو رونالدو يتزوج من جورجينا السبت في ماديرا

جورجينا رودريغيز إلى جانب كريستيانو رونالدو (حساب جورجينا إنستغرام)
جورجينا رودريغيز إلى جانب كريستيانو رونالدو (حساب جورجينا إنستغرام)
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كريستيانو رونالدو يتزوج من جورجينا السبت في ماديرا

جورجينا رودريغيز إلى جانب كريستيانو رونالدو (حساب جورجينا إنستغرام)
جورجينا رودريغيز إلى جانب كريستيانو رونالدو (حساب جورجينا إنستغرام)

يستعد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لبدء فصل جديد في حياته الشخصية، بعدما كشفت تقارير صحافية بريطانية وبرتغالية أنه بصدد الزواج من شريكته جورجينا رودريغيز خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لصحيفة «كوريو دا مانيا» البرتغالية، يخطط رونالدو وجورجينا لإقامة مراسم الزواج في جزيرة ماديرا، مسقط رأس قائد منتخب البرتغال، تحديداً في كاتدرائية فونشال.

من جانبها ذكرت صحيفة «ذا صن» أن موعد الزفاف سيكون يوم السبت المقبل، قبل انطلاق مشوار رونالدو مع فريقه النصر في الدوري السعودي الذي يبدأ في 15 أغسطس (آب).

وأشارت الصحيفة إلى أن فندق «سافوي بالاس» الفاخر في ماديرا، المصنف من فئة الخمس نجوم ويضم أربعة مطاعم، جرى حجزه استعداداً لحفل الزفاف، مع إبلاغ نزلاء الفندق بأن طابقين وعدداً من الحانات ستكون خارج الخدمة يومي الجمعة والسبت.

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي النصر كريستيانو رونالدو البرتغال

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