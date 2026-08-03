التعاون يضم الجزائري زين الدين بلعيد بعقد يمتد 3 مواسم

أعلن نادي التعاون تعاقده رسمياً مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد بعقد يمتد 3 مواسم، ليتولى قيادة خط دفاع الفريق الأول خلفاً للبرازيلي جيروتو.

ويعد بلعيد من أبرز المدافعين في الكرة الأفريقية والعربية خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته الكروية مع الفئات السنية في نادي نصر حسين داي الجزائري، قبل تصعيده إلى الفريق الأول وتوقيعه أول عقد احترافي في مايو (أيار) 2018.

وانتقل المدافع الجزائري إلى اتحاد العاصمة عام 2020، حيث تألق بشكل لافت، وأسهم في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2022-2023.

كما سجل ركلة الجزاء الحاسمة أمام الأهلي المصري في كأس السوبر الأفريقي 2023، مانحاً فريقه اللقب القاري الثاني خلال فترة قصيرة.

وخاض بلعيد تجربة احترافية في الدوري البلجيكي الممتاز خلال صيف 2024، بعد انتقاله إلى نادي سينت ترويدن في صفقة بلغت قيمتها نحو 600 ألف يورو، وشارك معه في 12 مباراة رسمية، قبل أن يعود في أغسطس (آب) 2025 إلى الدوري الجزائري عبر بوابة شبيبة القبائل.

وعلى الصعيد الدولي، تدرج بلعيد في مختلف الفئات السنية للمنتخبات الجزائرية، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في منتخب المحليين، الذي حل وصيفاً لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2022.

وأسهم هذا التألق في انضمامه إلى المنتخب الأول عام 2023، ومشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا، قبل أن ينال ثقة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي ضمه إلى القائمة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث مثل الجزائر في دور المجموعات أمام منتخبي الأردن والنمسا.