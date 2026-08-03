النصر يتفق مع كروزيرو على إعارة ويسلي حتى نهاية الموسم

توصّل نادي كروزيرو البرازيلي إلى اتفاق مع نادي النصر للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ويسلي، وفقاً لمصادر الصحافي فابريزيو رومانو.

وأكدت المصادر نفسها أن الاتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى كروزيرو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود خيار للشراء، مشيرة إلى أن جميع إجراءات الصفقة اكتملت، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي.

وكان نادي النصر قد أعار ويسلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني، قبل أن يعود إلى صفوف الفريق عقب نهاية الإعارة، بعدما رفض النادي الإسباني تفعيل بند الشراء المتفق عليه في العقد.