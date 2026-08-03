صربيا تسحب دعمها لإنفانتينو... والسويد تتطلع لـ«مرشح بديل»

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم، الاثنين، سحب دعمه لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً أن التطورات الأخيرة أضرت بسمعة ومصداقية «فيفا» ورئيسه.

وأوضح الاتحاد الصربي في بيان، الاثنين: «نذكر أننا قدمنا دعماً كتابياً للسيد إنفانتينو في 25 مايو (أيار) من هذا العام، لكن بعد التقييم الدقيق للأحداث التي ألحقت ضرراً بالغاً بسمعة ومصداقية كل من (فيفا) ورئيسه خلال الفترة الأخيرة، فإن هذه هي الخطوة المنطقية والعقلانية الوحيدة».

ويرى الاتحاد الصربي لكرة القدم أن مستقبل كرة القدم العالمية يجب أن يستند إلى الشفافية والحوار والاحترام المتبادل والشراكة بين جميع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية.

وأوضح البيان: «نؤمن بأنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار ذي أهمية استراتيجية لمستقبل كرة القدم من دون توافق واسع ومشاورات مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية».

وأشار البيان: «يظل الاتحاد الصربي لكرة القدم ملتزماً بالتعاون مع (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وجميع الاتحادات الوطنية من أجل تطوير كرة القدم والارتقاء بها، لكنه يرى أنه في هذه اللحظة هناك حاجة إلى ثقة جديدة، ونهج جديد، وقيادة جديدة، بما يسهم في استعادة الحوار والوحدة والمصداقية لمؤسسات كرة القدم الدولية».

وتأتي الخطوة الصربية في ظل تصاعد المعارضة الأوروبية لاستمرار إنفانتينو في منصبه، بعدما أعلنت فنلندا في 30 يوليو (تموز) الماضي سحب دعمها له، فيما سحبت ويلز دعمها أيضاً، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إنجلترا تتجه لاتخاذ الموقف ذاته.

من جهته، أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، الاثنين، سحب دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الانتخابات، مؤكداً أنه فقد الثقة بقيادته بعد تقييم طويل لأداء إدارة الاتحاد الدولي.

وذكر الاتحاد السويدي، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارته الاثنين، إن القرار جاء استناداً إلى «أوجه قصور متكررة في الحوكمة والشفافية والإدارة»، مضيفاً أنه سيعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحادات وطنية أخرى للبحث عن مرشح بديل لرئاسة «فيفا».

وقال سيمون أوستروم، رئيس الاتحاد السويدي: «كرة القدم يجب أن تقوم على الانفتاح والمساءلة واحترام المبادئ الديمقراطية، وعندما لا نرى أن هذه القيم تنعكس في القيادة، يصبح لزاماً علينا التحرك».

وأضاف: «سنعمل الآن مع (يويفا) واتحادات وطنية أخرى لإيجاد مرشح بديل».

وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات، الأسبوع الماضي، تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس «فيفا» إلى التراجع عن الاقتراح.