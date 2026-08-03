النصر يهزم اتحاد الأردن… ويبلغ نهائي غرب آسيا للسيدات

بلغ فريق النصر السعودي للسيدات نهائي بطولة غرب آسيا للأندية، الاثنين، بعد تغلبه على الاتحاد الأردني بثلاثة أهداف دون رد في مواجهة فرض خلالها أفضليته منذ الدقائق الأولى ليواصل مشواره بثبات نحو اللقب.

وافتتحت البرتغالية أندريا فاريا التسجيل مبكراً عند الدقيقة السادسة قبل أن تضيف الجزائرية نسرين بهلولي الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما اختتمت التنزانية كلارا لوفانغا ثلاثية النصر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2) لينهي الفريق الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة.

وواصل النصر سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني محافظاً على تماسكه الدفاعي ونظافة شباكه ليحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية دون أن يمنح منافسه فرصة للعودة.

ويؤكد الفريق بهذا الانتصار حضوره القوي في البطولة، بعدما واصل سلسلة نتائجه المميزة، ليضرب موعداً في النهائي أمام فريق الهلال السوري بعد تغلبه على نظيره بنات إف سي الإماراتي بنتيجة 2-1.