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الرياضة رياضة سعودية

لارسون: أنتظر موافقة الرابطة لإتمام انتقالي إلى الاتفاق

السويدي جوردان لارسون (نادي كوبنهاغن)
السويدي جوردان لارسون (نادي كوبنهاغن)
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لارسون: أنتظر موافقة الرابطة لإتمام انتقالي إلى الاتفاق

السويدي جوردان لارسون (نادي كوبنهاغن)
السويدي جوردان لارسون (نادي كوبنهاغن)

أكد اللاعب السويدي جوردان لارسون، أنه ينتظر موافقة رابطة دوري المحترفين لإتمام انتقاله إلى نادي الاتفاق.

وتوصل نادي الاتفاق إلى اتفاق كامل مع نادي كوبنهاغن الدنماركي لشراء الجناح، إلا أن التأخير في استخراج شهادة الكفاءة المالية يقف كعائق أمام إتمام الصفقة.

وقال جوردان لارسون لوسائل الإعلام الدنماركية بعد مشاركته مع كوبنهاغن أمام سيلكيبورغ في لقاء بالدوري الدنماركي صنع خلاله السويدي هدفاً أنه ينتظر الموافقة للانتقال إلى نادي الاتفاق.

وقال الدولي السويدي حول تأخير انتقاله: «لديهم إجراءات تسجيل هناك، إذ يواجهون صعوبة في تسجيل اللاعبين، كل شيء يمر عبر الدوري، ويجب أن يحصل النادي على الموافقة، والأمر لا يقتصر علي فقط، فهناك العديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على هذه الموافقة. لذا، على الأرجح هذا ما ينتظرونه، على حد علمي».

وشارك جوردان لارسون بقميص كوبنهاغن في 142 مباراة، وسجل خلالها 39 هدفاً، ومن المنتظر أن يشكل إضافة فنية كبيرة لنادي الاتفاق خلال الموسم المقبل.

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