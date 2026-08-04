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الرياضة رياضة عالمية

باتريك فييرا يوافق على تدريب منتخب السنغال

باتريك فييرا (د.ب.أ)
باتريك فييرا (د.ب.أ)
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باتريك فييرا يوافق على تدريب منتخب السنغال

باتريك فييرا (د.ب.أ)
باتريك فييرا (د.ب.أ)

توصل الاتحاد السنغالي لكرة القدم لاتفاق مع اللاعب الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب (أسود التيرانغا)، وفقاً لتقرير إخباري، اليوم الثلاثاء. وذكر موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني، وفقاً لمصادر له أن الطرفين توصلا لاتفاق، مشيراً إلى أن فييرا، قائد فريق آرسنال الإنجليزي السابق، بدأ بالفعل محادثات مع مسؤولي اتحاد الكرة السنغالي، بعد وصوله إلى العاصمة داكار في 29 يوليو (تموز) الماضي. وكشفت تقارير إخبارية أن فييرا قدم مشروعه التدريبي، وشرح رؤيته لمستقبل المنتخب السنغالي، وذلك في إطار استعداداته للعودة المحتملة إلى التدريب. وأضاف المصدر نفسه أن التأكيد الرسمي لتعيين فييرا من المقرر أن يتأخر بسبب خلافات تعاقدية عالقة مع المدرب السنغالي بابي ثياو، المدرب الحالي للفريق. ويعكف الاتحاد السنغالي لكرة القدم حالياً على إنهاء الترتيبات المتعلقة بحزمة تعويضات ثياو قبل الإعلان عن تعيين فييرا، حيث يسعى إلى تجنب أي تعقيدات في إطار استعداداته لانتقال القيادة الفنية للفريق إلى المدرب الفرنسي. ووفقاً لـ«أفريكا سوكر» فإنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ثياو قبل سبتمبر (أيلول) المقبل، تشير التقارير إلى أن المدير الفني الوطني للمنتخب السنغالي قد يتولى قيادة الفريق مؤقتاً ريثما يكمل الاتحاد الإجراءات. يشار إلى أن فييرا، الذي سبق له تدريب أندية مثل كريستال بالاس الإنجليزي ونيس الفرنسي، لم يشغل أي منصب تدريبي منذ رحيله عن فريق ستراسبورغ عام 2023.

مواضيع
كرة القدم رياضة السنغال

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