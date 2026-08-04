«كايروكي» تستعيد وهج فرق التسعينات في مصر بألبوم «سوبر نوفا»

حظي الألبوم الجديد لفرقة «كايروكي» باهتمام شديد في مصر، إذ يشهد عودة الفرقة الموسيقية المصرية بألبوم كامل بعد 4 سنوات من الغياب، وكانت الفرقة التي تجدد وهج فرق التسعينات المصرية اعتادت تقديم أغانٍ مفردة، ويبدو أنها قررت خوض المنافسة في موسم الغناء الصيفي بألبوم كامل.

وتصدر اسم فرقة «كايروكي» قوائم «الترند» على «غوغل» في مصر بعد الإعلان عن إصدار ألبومها «سوبر نوفا» الاثنين، فيما تصدر اسم أمير عيد مطرب الفرقة وقائدها «الترند» على «إكس» مع تداول العديد من أغاني الفرقة والإعلان الترويجي للألبوم الجديد، تقول كلمات إحداها: «فيش شخصية فيش كاريزما/ قلوب كئيبة ووشوش مبتسمة/ عالم كئيب بس منور/ والناس واقفة تتصور/ بصراحة يعني دنيا رزلة/ شكلها Ugly شبه الـ Tesla».

جانب من حفلات فرقة «كايروكي» (فيسبوك)

ويرى الناقد الموسيقي المصري محمود فوزي السيد أن «الفرقة نجحت في تثبيت نفسها وشكلها وموسيقاها، وهي بالفعل تمثل وهج فرق التسعينات»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر مشروع موسيقي متكامل نعيشه حالياً هو (كايروكي) وأمير عيد بالتحديد، لأنهم لديهم مشروع مهم مرتبط بالحفاظ على الهوية، وهم مصرون على طريقهم منذ ظهورهم، ولم يتأثروا بالهجوم عليهم وانتقادهم أو ينجرفوا إلى أشكال موسيقية وغنائية حديثة حققت نجاحات مثل (الراب) و(المهرجانات) التي اجتذبت شريحة كبيرة من الجمهور».

وتحظى فرقة «كايروكي» باهتمام وجماهيرية لدى شريحة من الشباب الذين يحبون هذا النمط من الغناء الذي يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والهيب هوب مع كلمات أَغَانٍ تبدو شعبية ومباشرة وقريبة من الجمهور العام.

وطرحت الفرقة الألبوم عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» وكذلك جميع المنصات الغنائية، ويضم الألبوم 10 أغنيات هي كالتالي: «نسينا»، و«ما تيجي»، و«أنا فاضل»، و«تاتا تاتا»، و«هسيب هسيب»، و«موت ليه»، و«ألف مراية»، و«وحدي»، و«أنا بكبر»، و«في الختام».

أمير عيد واثنان من فرقة «كايروكي» في البرومو الترويجي (فيسبوك)

وأكد الناقد الموسيقي أن «فكرة الحفاظ على الهوية وإثراء هذه الفكرة بأغنية بعد أخرى وألبوم بعد آخر تؤكد أن هذه الفرقة لديها مشروع متكامل وليس فقط الغناء لمجرد الغناء أو للحضور في سوق الأغنية، فمسألة الهوية الراسخة أهم ما يميزهم ويجعلهم تقريباً أهم فرقة غنائية في السوق»، على حد تعبيره.

وأوضح أن «أبعاد هذا المشروع تبدو في شكل الأغاني والكلمات. وحتى في الألبوم الجديد يهتمون بالشعر العامي وليس الكلمات المكتوبة خصيصاً للغناء، لذلك نجح الألبوم وحظي باهتمام بمجرد نزوله رغم أنه ليس ألبوماً صيفياً، لكنه سيتمكن من المنافسة بقوة نظراً للجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الفريق، وإعلانهم عن حفل قريباً في الساحل الشمالي، وعموماً ألبوماتهم وأغانيهم ليست مرتبطة بتوقيت أو مواسم».

من جهة أخرى يخوض أمير عيد بطل الفرقة ومطربها أول تجربة بطولة سينمائية، حيث انتهى من تصوير فيلمه الجديد «أحلام سلطان المنسي»، في منطقة وسط البلد، والفيلم من قصة وبطولة أمير عيد وإخراج محمد ناير.