لطيفة ووليد سعد لمقاضاة المطرب توليت بتهمة سرقة «الكام يوم اللي فاتوا»

يتجه الملحن المصري وليد سعد والفنانة لطيفة لمقاضاة المطرب المصري توليت على خلفية اتهامه بسرقة لحن أغنية «الكام يوم اللي فاتوا» ووضعه في لحن أغنية جديدة طرحها ضمن حملة ترويجية لإحدى شركات الاتصالات.

وأعلنت الفنانة لطيفة من خلال شركتها «لاتسو صول» اتخاذ الإجراءات القانونية ضد توليت على خلفية استخدامه اللحن، في وقت اتهم فيه وليد سعد المطرب المصري بالسطو على الأغنية.

وأكد سعد اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مع تكرار واقعة السطو على أعماله الفنية، مستنكراً الاستمرار بالسماح للمطرب المصري بإخفاء وجهه خلال الغناء.

وتوليت هو مطرب مصري شاب يظهر مرتدياً قناعاً من دون الكشف عن هويته، ولاقت أغانيه تفاعلاً خلال الفترة الماضية، وشارك بإحياء حفلات غنائية عدة، في حين أبدى عدد من الفنانين إعجابهم بما يقدِّمه من أغنيات، منهم الفنانة أنغام.

وتعود أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» لعام 2008، وكتب كلماتها نادر عبد الله، وتُعدُّ من الأغنيات الأكثر نجاحاً في مسيرة لطيفة الفنية، وعادة ما تقدمها في حفلاتها الغنائية، بينما طرحت أغنية توليت «عشان حبيبي» الأسبوع الماضي، وحقَّقت تحو 9 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» من خلال القناة الخاصة بشركة الاتصالات المحمولة التي تستخدمها ضمن حملة ترويجية مرتبطة بموسم الصيف.

يغني توليت دون الكشف عن وجهه (حسابه على «فيسبوك»)

وكتب توليت اسمه على الأغنية ملحناً لها، بالإضافة إلى مشاركته في كتابة الكلمات مع مصطفى ناصر، وهي الأغنية التي وزَّعها معتز ماضي، بينما لم يصدر عن الشركة أي بيان للرد على اتهامات وليد سعد ولطيفة.

وقال الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد لـ«الشرق الأوسط» إنه شعر بالاقتباس بالفعل في الأغنية الجديدة للمطرب المصري عند الاستماع إليها من أول مرة، مشيراً إلى أن «توليت قد يكون تأثر بالأغنية بدرجة كبيرة، لكن هذا الأمر لا يعفيه من المسؤولية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف أن «التزامه الصمت رداً على اتهامات الاقتباس، وعدم حديثه حول الأمر بشكل واضح وبرد سريع من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال أمر يثير كثير من التساؤلات»، لافتاً إلى أنَّ وليد سعد ستكون له حقوق قانونية ومالية إذ ثبت الاقتباس، خصوصاً أنها أغنية دعائية لصالح شركة للاتصالات.

وأكد أن «التدخل العاجل يكون من خلال جمعية المؤلفين والملحنين وليس نقابة الموسيقيين من أجل حصول وليد سعد على حقوقه المادية والأدبية، وهو أمر سبق وتكرَّر في وقائع سابقة».

لكن رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، مدحت العدل، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم وصول أي شكوى رسمية من جانب وليد سعد للجمعية حتى الآن، مشيراً إلى أنَّه بعد وصول الشكوى ستكون هناك لجنة مسؤولة عن مباشرة الأمر عبر الاستماع إلى الأغنيتين وفي وحال ثبوت الاقتباس للحن سيتم على الفور إيقاف الأغنية ومنع بثها.

وأضاف أن «الإجراءات القانونية كافة ستكون متاحة أمام اللجنة لاتخاذها مع استدعاء أطرافها من أجل الحفاظ على الملكية الفكرية»، مشيراً إلى أن «أول إجراء دائماً يكون وقف العمل، ثم البحث عن الخطوة التالية والتي قد تتضمَّن اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقِّ العضو الذي تعرَّض مصنفه الفني للسطو».