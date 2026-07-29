عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
يوميات الشرق

فرقة «بي تي إس» الكورية لن تُرشّح أعمالها لجوائز «غرامي»... ما السبب؟

فرقة البوب ​​الكورية الجنوبية «بي تي إس» تقدم عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 (د.ب.أ)
فرقة البوب ​​الكورية الجنوبية «بي تي إس» تقدم عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 (د.ب.أ)
TT
TT

فرقة «بي تي إس» الكورية لن تُرشّح أعمالها لجوائز «غرامي»... ما السبب؟

فرقة البوب ​​الكورية الجنوبية «بي تي إس» تقدم عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 (د.ب.أ)
فرقة البوب ​​الكورية الجنوبية «بي تي إس» تقدم عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 (د.ب.أ)

في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط الموسيقية العالمية، أعلنت فرقة «بي تي إس» (BTS)، إحدى أبرز الفرق في تاريخ موسيقى البوب الكورية، أنها لن تُرشّح أيّاً من أعمالها لجوائز «غرامي» في دورتها التاسعة والستين، المقرر إقامتها في فبراير (شباط) المقبل. ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه الفرقة تحقيق نجاحات قياسية على الساحة العالمية.

وأعلنت فرقة «بي تي إس»، عملاق موسيقى البوب الكورية، اليوم الأربعاء، أنها لن تُرشّح موسيقاها لجوائز «غرامي» الـ69، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع على أنها احتجاج على استحداث أكاديمية التسجيلات فئة جديدة تحمل اسم «أفضل أداء موسيقي بوب آسيوي»، وفقاً لموقع «ذا كوريا تايمز».

وقالت الفرقة، في بيان نُشر عبر خاصية «القصص» على حسابها في «إنستغرام»، وشارك فيه جميع أعضائها السبعة: «قررنا عدم ترشيح موسيقانا لجوائز (غرامي) هذا العام. نأمل أن تُسمع الموسيقى وتُحبّ لذاتها، من دون أن تُقسَّم وفق المنطقة أو اللغة». كما وجّهت الفرقة رسالة شكر إلى جمهورها ومحبيها في مختلف أنحاء العالم، تقديراً لدعمهم المستمر.

فرقة «بي تي إس» الكورية تقدم عرضاً خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 (رويترز)

ويأتي هذا القرار رغم النجاح الاستثنائي الذي حققته الفرقة خلال العام الحالي. فقد تصدّر ألبومها الخامس «ARIRANG»، الصادر في مارس (آذار)، قائمة Billboard 200 بعد أن سجل مبيعات بلغت 641 ألف نسخة خلال أسبوعه الأول، وهو أعلى رقم أسبوعي يحققه ألبوم لفرقة موسيقية منذ أكثر من عقد. كما تصدّرت الأغنية الرئيسية للألبوم، «SWIM»، قائمة Hot 100.

ويأتي الإعلان أيضاً بعد أشهر من استحداث أكاديمية التسجيلات، في يونيو (حزيران) الماضي، فئة «أفضل أداء موسيقي بوب آسيوي»، وهي واحدة من خمس فئات جديدة أُضيفت إلى جوائز «غرامي» المقبلة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً، إذ رأى عدد من النقاد أن تخصيص فئة مستقلة للفنانين الآسيويين قد يُكرّس شكلاً من أشكال التمييز، ويحدّ من فرصهم في المنافسة على الجوائز الرئيسية، بدلاً من تعزيز حضورهم ضمن الفئات العامة.

وكانت فرقة «بي تي إس» قد حصلت على ثلاثة ترشيحات متتالية في فئة «أفضل أداء ثنائي أو جماعي لموسيقى البوب» بين عامي 2021 و2023، إلا أنها لم تتمكن من الفوز بجائزة «غرامي» في أي من تلك الدورات.

اقرأ أيضاً

مادونا وشاكيرا و«بي تي إس» يحيون عرض ما بين شوطي نهائي المونديال (رويترز)

مونديال 2026: مادونا وشاكيرا و«بي تي إس» يحيون عرض ما بين شوطي النهائي

بانغ سي هيوك (أ.ب)

الشرطة الكورية الجنوبية تسعى للقبض على منتج فرقة «بي تي إس» بتهمة «الاحتيال»

أولي لندن (يسار) إلى جانب نجم البوب الكوري بارك جيمين (إنستغرام)

مغنية بريطانية تجري 32 جراحة تجميلية لتشبه عضواً بفرقة «بي تي إس» الكورية

مواضيع
موسيقى غناء جوائز كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غرانت غي: أركِّز على التناقضات الإنسانية في حياة «أسطورة الجاز» بيل إيفانس

يوميات الشرق المخرج البريطاني خلال تسلم الجائزة في برلين (إدارة المهرجان)

غرانت غي: أركِّز على التناقضات الإنسانية في حياة «أسطورة الجاز» بيل إيفانس

كثير من أفلام السِّيَر الذاتية تقع في فخ اختزال حياة كاملة بساعتين، فتتنقل بين المحطات الكبرى على حساب اللحظات التي تكشف جوهر الإنسان...

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق من جنازة الفنان زياد الرحباني في يوليو 2025 (أ.ب)
يوميات الشرق

عن زياد الرحباني الذي حرّر فيروز والمرأة من الانتظار والانكسار

في الذكرى الأولى لرحيل زياد الرحباني، عودة إلى أعماله التي منحت المرأة صوتاً جديداً؛ من «كيفك إنت» إلى ما تبعتها من أغانٍ بصوت فيروز، وعدد من الفنانات العربيات.

كريستين حبيب (بيروت)
الوتر السادس رامي عياش لـ«الشرق الأوسط»: الأغنية الرومانسية لم تفقد بريقها
الوتر السادس

رامي عياش لـ«الشرق الأوسط»: الأغنية الرومانسية لم تفقد بريقها

قال رامي عياش إن عودة أغنيته «خد حرير» إلى صدارة منصات التواصل الاجتماعي بعد نحو عشرين عاماً من طرحها الأول تؤكد أن الأغنية الصادقة قادرة على تجاوز عامل الزمن.

أحمد عدلي (القاهرة)
الوتر السادس عمر الرحباني: تعمّدت إخفاء هوية المغنّية لينصبّ التركيز على الموسيقيين
الوتر السادس

عمر الرحباني: تعمّدت إخفاء هوية المغنّية لينصبّ التركيز على الموسيقيين

يحمل عمر الرحباني إرث المدرسة الرحبانية بكل جدارة، لكنه لا يكتفي بالحفاظ عليه، بل يطعّمه بروح عصرية تمنحه استمرارية متجددة تنبض بالشباب وتشبه هويته الفنية.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق قصري لا يخفي عدم حبه لبليغ حمدي بعد زواجه من والدته (الشرق الأوسط)
يوميات الشرق

نجل وردة: لا أحب بليغ حمدي لكنه الأكثر تأثيراً بمسيرة والدتي

تحدث رياض قصري نجل الفنانة الراحلة وردة «22 يوليو (تموز) 1939: 17 مايو (أيار) 2012» بالتزامن مع ذكرى ميلادها الـ87، عن كواليس كتابه «الصوت والدم والحياة»، الذي…

داليا ماهر (القاهرة)