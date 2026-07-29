فرقة «بي تي إس» الكورية لن تُرشّح أعمالها لجوائز «غرامي»... ما السبب؟

في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط الموسيقية العالمية، أعلنت فرقة «بي تي إس» (BTS)، إحدى أبرز الفرق في تاريخ موسيقى البوب الكورية، أنها لن تُرشّح أيّاً من أعمالها لجوائز «غرامي» في دورتها التاسعة والستين، المقرر إقامتها في فبراير (شباط) المقبل. ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه الفرقة تحقيق نجاحات قياسية على الساحة العالمية.

وأعلنت فرقة «بي تي إس»، عملاق موسيقى البوب الكورية، اليوم الأربعاء، أنها لن تُرشّح موسيقاها لجوائز «غرامي» الـ69، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع على أنها احتجاج على استحداث أكاديمية التسجيلات فئة جديدة تحمل اسم «أفضل أداء موسيقي بوب آسيوي»، وفقاً لموقع «ذا كوريا تايمز».

وقالت الفرقة، في بيان نُشر عبر خاصية «القصص» على حسابها في «إنستغرام»، وشارك فيه جميع أعضائها السبعة: «قررنا عدم ترشيح موسيقانا لجوائز (غرامي) هذا العام. نأمل أن تُسمع الموسيقى وتُحبّ لذاتها، من دون أن تُقسَّم وفق المنطقة أو اللغة». كما وجّهت الفرقة رسالة شكر إلى جمهورها ومحبيها في مختلف أنحاء العالم، تقديراً لدعمهم المستمر.

فرقة «بي تي إس» الكورية تقدم عرضاً خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 (رويترز)

ويأتي هذا القرار رغم النجاح الاستثنائي الذي حققته الفرقة خلال العام الحالي. فقد تصدّر ألبومها الخامس «ARIRANG»، الصادر في مارس (آذار)، قائمة Billboard 200 بعد أن سجل مبيعات بلغت 641 ألف نسخة خلال أسبوعه الأول، وهو أعلى رقم أسبوعي يحققه ألبوم لفرقة موسيقية منذ أكثر من عقد. كما تصدّرت الأغنية الرئيسية للألبوم، «SWIM»، قائمة Hot 100.

ويأتي الإعلان أيضاً بعد أشهر من استحداث أكاديمية التسجيلات، في يونيو (حزيران) الماضي، فئة «أفضل أداء موسيقي بوب آسيوي»، وهي واحدة من خمس فئات جديدة أُضيفت إلى جوائز «غرامي» المقبلة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً، إذ رأى عدد من النقاد أن تخصيص فئة مستقلة للفنانين الآسيويين قد يُكرّس شكلاً من أشكال التمييز، ويحدّ من فرصهم في المنافسة على الجوائز الرئيسية، بدلاً من تعزيز حضورهم ضمن الفئات العامة.

وكانت فرقة «بي تي إس» قد حصلت على ثلاثة ترشيحات متتالية في فئة «أفضل أداء ثنائي أو جماعي لموسيقى البوب» بين عامي 2021 و2023، إلا أنها لم تتمكن من الفوز بجائزة «غرامي» في أي من تلك الدورات.