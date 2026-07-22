نجل وردة: لا أحب بليغ حمدي لكنه الأكثر تأثيراً بمسيرة والدتي

تحدث رياض قصري نجل الفنانة الراحلة وردة «22 يوليو (تموز) 1939: 17 مايو (أيار) 2012» بالتزامن مع ذكرى ميلادها الـ87، عن كواليس كتابه «الصوت والدم والحياة»، الذي ضم تفاصيل شخصية عدة عايشها مع والدته، موضحاَ أن الكتاب يعد أول إصدار أدبي له، وحاول خلاله التعبير عن مدى قربه من أمه بشكل مفصل، كما تحدث في حواره مع «الشرق الأوسط» عبر مقابلة هاتفية، عن علاقته بالملحن المصري الراحل بليغ حمدي الذي تزوج من والدته وهو في السادسة من عمره.

وأشار رياض قصري المقيم في الجزائر إلى أن كتابه «الصوت والدم والحياة» يتناول حياته مع والدته من اتجاهات مختلفة وتحدياتها مع المرض، مؤكداً أنه فكر بكتابته منذ 10 سنوات، لكن احترامه للأدب، وشكه في قدراته على الكتابة جعله يتأنى، مضيفاً أنه كان يبحث عن قلم يكتب الكتاب، لكن سرد التفاصيل شديدة الخصوصية لشخص لا أعرفه ليس جيداً، لذلك شجعتني زوجتي وأصدقائي، وبدأت في كتابة جمل وأفكار، وتطور الأمر لفقرات وفصول حتى وصلت إلى نهاية الكتاب.

غلاف الكتاب الجديد لنجل وردة (الشرق الأوسط)

وعن سبب تأليف الكتاب باللغة الفرنسية، قال إن ضعفه في اللغة العربية جعله يكتبه بالفرنسية، موضحاً أنه ستتم ترجمته إلى العربية من إحدى دور النشر في لبنان، وسيتم توزيعه في أنحاء الوطن العربي.

وأكد رياض قصري أن محتوى الكتاب ليس سيرة ذاتية عن حياة وردة الجزائرية، لكن ذكريات ابن وأشياء شاهدها وشهد عليها، وشخصيات قابلها وأماكن ذهبا إليها معاً، وحكايات من أفراد العائلة في الطفولة وأشياء عن الجذور.

وكشف رياض قصري عن أن حياة وردة كانت واضحة لذلك لم يكن لديه «تابوهات» في سرد التفاصيل أثناء الكتابة، لكنه احتفظ ببعض الأمور الخاصة والأسرار العائلية، فليس كل ما جرى يحكى، ومقياسه كان دائماً «هل ستكون أمي راضية عما أحكيه أم لا؟»، لذلك جلست فترة طويلة للاطمئنان مما سأكتبه وأخرجه للعلن.

وعن أبرز الشخصيات التي تحدث عنها في كتابه، قال رياض قصري، وجودي مع والدتي جعلني أقابل شخصيات سياسية وفنية عدة، وبسبب عملها قابلت الكثير من الملحنين، منهم محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي وعلاقته الزوجية مع أمي، كما تطرقت إلى علاقتها بالفنانة نبيلة عبيد وصدقها ووفائها لوالدتي، «فهي علاقة نادرة في الوسط الفني».

نجل وردة يقول إنه فخور بمسيرتها (الشرق الأوسط)

ونفى وجود مشروع مسلسل أو فيلم عن حياتها حالياً: «المنتج المصري محسن جابر الذي يملك حقوق كل أغاني والدتي سيكون على علم بالتأكيد، فمن المستحيل تقديم أي عمل دون الرجوع إليه للموافقة على استغلال أغاني وردة».

وأضاف رياض قصري: «أنا لست ضد أي عمل فني عن سيرة وردة، ولكن لا بد من تقديمه بمقاييس عالمية من ناحية الإنتاج والإخراج والسيناريو، وأنا أميل إلى تقديمها في فيلم سينمائي، فالمسلسلات عادة ما تتعرض للمط والتطويل من دون داعٍ».

وأكد قصري أنه راضٍ عن كل ما فعلته أمه في حياتها: «أنا فخور بكل قراراتها وهي تحملت مسؤوليتها وكانت صائبة، لذلك ليس لدي أي مانع من سرد كل شيء جرى في حياتها»، لافتاً إلى أن «اقتباس سيرتها من كتابه أمر يعود إلى صناع السينما».

وردة رفقة نجلها وحفيدها (الشرق الأوسط)

وذكر رياض قصري أنه سعيد بالاحتفاء بوالدته في محافل فنية عدة مثل دار الأوبرا المصرية والجزائرية، وتكريمها في السعودية، ودول عربية أخرى، لكنه يعتبر أن تفاعل الجمهور مع أغانيها هو التكريم الأهم، مضيفاً: «أمي تركت رصيداً فنياً جباراً، والكثير من التحف الفنية التي ما زالت تتردد، وممتدة حتى الجيل الجديد من الجمهور والمطربين».

وبسؤاله عن الموسيقار الأهم والأكثر تأثيراً في حياة وردة، اختار قصري بليغ حمدي، باعتباره «الأكثر من ناحية الكم والجودة والفترة والإنجازات»، مضيفاً: «بليغ كان مبدعاً وقدم الكثير من الألحان الخالدة وكان مصدر إبداع حصري لها، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار بصمة محمد عبد الوهاب في مشوارها».

وأكد نجل الفنانة الراحلة أنه كان مصدر الأحاديث التي كانت تتردد بشأن توتر العلاقة بينه وبين بليغ حمدي وقت زواجه من والدته، وصلت إلى حد عدم تقبله له، وربما كرهه، مضيفاً: «قلت ذلك بالعلن وسأظل أكررها بكل وضوح، بعيداً عن بليغ الملحن، فقد كنت طفلاً عمره 6 سنوات، ورأيت انفصال أمي عن أبي، وزواجها من رجل آخر، لذلك لم أكن أحبه مهما كان».

بليغ ووردة قصة حب استمرت 7 سنوات (كتاب حكاية وردة)

ويستكمل رياض قصري حديثه: «سأستعين بما قالته والدتي عن بليغ في ظهور إعلامي حيث وصفته، بوصفه زوجاً، بأنه كان (بوهيمياً)، وليس جاداً في الزواج والاستقرار، مما ساهم في عدم حبي له، لكنني لا أنكر عبقريته بوصفه ملحناً، والوحيد الذي يقارن بعبد الوهاب من وجهة نظري، حتى أنني دونت في كتابي أنهما أبدعا في فترة زمنية طويلة جداً من دون انطفاء على عكس بعض الملحنين، لكن عبقريته لم ولن تمنع شعوري الخاص نحوه»، مشدداً على أن «انفصالهما تم عندما كان عمره 13 عاماً، وأنه لا دخل له في الطلاق».

وخلال مشوارها الفني الطويل تعاونت وردة الجزائرية التي رحلت قبل 14 عاماً مع عدد بارز من الملحنين، وقدمت العديد من الأغنيات العاطفية والوطنية من بينها «حكايتي مع الزمان»، و«العيون السود»، و«بتونس بيك»، و«حرمت أحبك»، و«لولا الملامة»، و«أنا على الربابة بغني»، كما قدمت بطولات سينمائية بأفلام «ألمظ وعبده الحامولي» مع عادل مأمون، و«أميرة العرب»، و«حكايتي مع الزمان»، و«آه يا ليل يا زمن»، مع رشدي أباظة، و«صوت الحب» مع حسن يوسف، كما شاركت في الدراما التلفزيونية بمسلسلي «أوراق الورد»، و«آن الأوان».