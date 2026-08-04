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النصر يختتم معسكره بخسارة أمام ألميريا… ورونالدو يتابع من المدرجات

رونالدو تابع اللقاء من المدرجات (نادي النصر)
رونالدو تابع اللقاء من المدرجات (نادي النصر)
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النصر يختتم معسكره بخسارة أمام ألميريا… ورونالدو يتابع من المدرجات

رونالدو تابع اللقاء من المدرجات (نادي النصر)
رونالدو تابع اللقاء من المدرجات (نادي النصر)

أسدل نادي النصر الستار على معسكره الإعدادي الخارجي المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، بخسارة وُدية جاءت بنتيجة (0-2) أمام نادي ألميريا الإسباني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، وشكّلت المحطة الأخيرة في برنامج «الفريق» التحضيري قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. وخاض المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو المباراة بتشكيلة ضمّت في الشوط الثاني كلاً من عبد الإله العمري، ونادر الشراري، وأيمن يحيى، وعلي الحسن، ومحمد مران، وجواو فيليكس، وساديو ماني، وماجد قشيش، وعبد الملك الجابر، وعواد أمان، في إطار سعي الجهاز الفني لمنح أكبر عدد ممكن من اللاعبين فرصة الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل بدء الاستحقاقات الرسمية. وبنهاية اللقاء، أعلن النادي اختتام برنامجه الإعدادي في شبونة، على أن تغادر بعثة الفريق صباح اليوم التالي عائدة إلى الرياض.

ختام المعسكر التحضيري للنصر بمواجهة أمام ألميريا الإسباني (نادي النصر)

رونالدو يتابع اللقاء من المدرجات

في المقابل، لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، في المباراة، إذ اكتفى بمتابعة أداء زملائه من المدرجات، وسط دعم جماهيري لافت. ويخضع رونالدو (41 عاماً) حالياً لبرنامج بدني وتأهيلي خاص أعدّه الجهاز الفني للفريق، تمهيداً لالتحاقه التدريجي بالتدريبات الجماعية. وكان رونالدو قد حصل على إجازة إضافية عقب خروج منتخب البرتغال من منافسات كأس العالم 2026 أمام إسبانيا في دور الستة عشر، يوم 6 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما جعله غائباً عن معسكر النصر في لشبونة منذ انطلاقه في 19 يوليو.

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