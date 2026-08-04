الاتفاق يبحث عن حارس محلي مع استمرار تأهيل روداك

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق تواصل تحركاتها المكثفة للتعاقد مع حارس مرمى محلي، بعد تعثر صفقة حارس الاتحاد حامد الشنقيطي، الذي انتقل في نهاية المطاف إلى الخلود، رغم أنه كان أحد الأسماء المطروحة ضمن الترتيبات المرتبطة بصفقة انتقال خالد الغنام لـ«العميد» قبل أن تنهار.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الاتفاق تسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل افتقاد خدمات الحارس الأساسي، السلوفاكي ماريك روداك، في بداية الموسم لعدم الجاهزية.

وخضع روداك لإزالة الشرائح الطبية من يده، وهي خطوة مهمة في رحلة تعافيه من إصابته بكسر في مفصل اليد، والتي تعرض لها خلال التدريبات مع منتخب بلاده في مايو (أيار) الماضي.

وأوضحت المصادر أن اجتماعاً سيُعقد خلال الأيام المقبلة بين اختصاصي العلاج الطبيعي المشرف على حالة روداك في سلوفاكيا وطبيب الفريق الأول في الاتفاق، لوضع البرنامج التأهيلي النهائي للاعب وتحديد مراحل عودته إلى التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يكون الحارس، البالغ من العمر 29 عاماً، جاهزاً للمشاركة مع الفريق نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا سارت مراحل التأهيل وفق الخطة المرسومة.