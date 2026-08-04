مصادر: أسئلة سلوكية وقيادية بـ«اللغة الإنجليزية» هيمنت على مقابلة خيمي أمام لجنة الانتخابات

علمت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن حاتم خيمي، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خضع (ظهر الثلاثاء) للمقابلة الشخصية أمام لجنة الانتخابات، في جلسة استمرت زهاء ساعة عبر الاتصال المرئي، ضمن إجراءات التحقق من استيفاء متطلبات الترشح، حيث أمضى كامل المقابلة مجيباً عن جميع الأسئلة باللغة الإنجليزية.

وبحسب المصادر، تألف الفريق الذي أجرى المقابلة من أربعة إلى خمسة أعضاء، كان أحدهم بريطانياً، فيما تنوعت الأسئلة بين رؤية خيمي لقيادة الاتحاد، وأهدافه الاستراتيجية، وخططه لتطوير كرة القدم السعودية، وأولوياته في حال فوزه برئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالحوكمة والإدارة والعلاقات الدولية.

وأكدت المصادر أن المقابلة لم تقتصر على مناقشة البرنامج الانتخابي والملفات الفنية والإدارية، بل تضمنت محوراً سلوكياً وقيادياً استهدف استكشاف شخصية خيمي وطريقة تفكيره وآلية تعامله مع المواقف المختلفة. وشملت الأسئلة مواقف افتراضية تتعلق بكيفية إدارة الضغوط الإعلامية، والتعامل مع الانتقادات والأزمات، واتخاذ القرارات في الظروف الحساسة، إضافة إلى تقييم أسلوبه القيادي وقدرته على إدارة منظومة الاتحاد في بيئة تتطلب قرارات سريعة ومتوازنة.

وأوضحت المصادر أن المقابلة كانت مقررة عبر الاتصال المرئي، بعد أن تمسك خيمي بهذا الخيار نظراً لوجوده خارج السعودية، رغم أن بعض أعضاء الفريق الذي أجرى المقابلة رأوا أن عقدها حضورياً قد يكون الخيار الأنسب.

وأكدت المصادر أن انطباعات مقربين من لجنة الانتخابات أشارت إلى أن خيمي بدا مرتاحاً خلال كثير من مراحل المقابلة، وأجاب بثقة عن مختلف المحاور، فيما خصص جزء من الجلسة لمناقشة خبراته الإدارية والمهنية، ومدى فاعلية أدواره خلال السنوات الخمس الأخيرة، باعتبارها أحد الجوانب المرتبطة بمتطلبات الترشح.

ولم تكشف لجنة الانتخابات حتى الآن عن تقييمها الرسمي لنتيجة المقابلة، بما في ذلك مدى اجتياز خيمي لمتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، إذ تلتزم اللجنة بسرية إجراءات التقييم إلى حين استكمال بقية مراحل العملية الانتخابية

وبحسب مصادر مقربة من حملة خيمي، فإنه يحمل درجة الماجستير في تصميم وإدارة الوسائط الإعلامية (Media Design and Management) من جامعة ميامي حيث درس هناك في الفترة بين 2011 و 2014، كما يعمل عضواً في هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة منذ 21 عاماً، وشهدت غالبية سنوات تدريسه بحسب حملته تقديم المقررات باللغة الإنجليزية.

وأضافت المصادر ذاتها أن خيمي شغل رئاسة نادي الوحدة لنحو سبعة أشهر في الموسم الماضي، كما عمل مستشاراً فنياً لنادي الخلود في ملف اختيار اللاعبين لأكثر من عامين خلال الفترة بين 2023 و2025، إلى جانب عضويته الفاعلة في صندوق استثماري أوروبي مقره لندن، فضلاً عن عمله مستشاراً رياضياً في برنامج «كورة» منذ عام 2010، ومحللاً فنياً في البرنامج الذي تبثه شبكة روتانا خليجية حتى عام 2025.

وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن خالد الغامدي، المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد، سيخضع اليوم (الأربعاء) للمقابلة الشخصية، فيما لم تتأكد الصحيفة حتى الآن من مدى إجادته اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وبحسب المعلومات، تضم قائمة حاتم خيمي كلاً من: المحامي خالد أبو راشد، والدكتور سلطان الحربي، والبروفيسور محمد القحطاني، والبروفيسورة فاطمة المؤيد، ومحمد الخليفة، ومحمد القاسم، والدكتور عبدالله النعيم، وعبدالعزيز الرويلي، والكابتن الحسن اليامي، والسويسري جيمي بيريشا، والدكتور حسن خربوش، فيما يتولى عادل البطي مهام الأمين العام للقائمة.

وتستند القائمة إلى مزيج من الخبرات الإدارية والقانونية والمالية والفنية والأكاديمية والدولية، إذ يتصدرها خيمي بخبرته كرئيس سابق لنادي الوحدة وأكاديمي وإعلامي، بينما يقود خالد أبو راشد الملف القانوني مستنداً إلى خبرته محامياً متخصصاً في الأنظمة واللوائح الرياضية ورئيساً سابقاً للجنة المحامين بمنطقة مكة.

كما تضم القائمة الدكتور سلطان الحربي، المتخصص في السياحة الرياضية واستضافة الأحداث الكبرى، وصاحب الخبرة في ملفات تعظيم العوائد الاقتصادية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034، إلى جانب البروفيسور محمد القحطاني، أستاذ القانون والخبير في الحوكمة والتشريعات المؤسسية، والبروفيسورة فاطمة المؤيد، عميدة كلية علوم الرياضة بجامعة الأميرة نورة، وأحد أبرز الأسماء في تطوير الرياضة النسائية وتأهيل الكوادر الرياضية.

وتضم أيضاً محمد الخليفة، الرئيس السابق لنادي الخلود وصاحب الخبرة في الاستثمار الرياضي وإدارة المشاريع، ومحمد القاسم، الرئيس السابق لنادي التعاون الذي قاد النادي لتحقيق كأس الملك والتأهل إلى دوري أبطال آسيا، إضافة إلى الدكتور عبدالله النعيم، المتخصص في إدارة المخاطر المالية والعلاقات الدولية وبناء الشراكات الاستثمارية.

كما تشمل عبدالعزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة السابق، بخبرته في العمل المؤسسي، والحسن اليامي، اللاعب الدولي السابق والحاصل على درجة الماجستير في الإدارة الرياضية، والمتخصص في الجوانب الفنية وتطوير المسابقات وشؤون اللاعبين.

واستعان خيمي كذلك بخبرات دولية عبر السويسري جيمي بيريشا، المتخصص في الحوكمة الرياضية والتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى الدكتور المغربي حسن خربوش، الخبير في التطوير الفني وإدارة المنشآت الرياضية وإعداد اللاعبين والفئات السنية، فيما يتولى عادل البطي مهام الأمين العام للقائمة مستفيداً من خبرته الإدارية والتنفيذية في القطاع الرياضي.