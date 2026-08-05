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شؤون إقليمية

الوساطات تتحرك لإعادة فتح «هرمز»

واشنطن ترجّح اتفاقاً قريباً... وطهران تتمسك بـ«سيطرة جزئية» على المضيق

إيراني يمر أمام لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب وسط طهران (أ.ف.ب)
إيراني يمر أمام لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب وسط طهران (أ.ف.ب)
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الوساطات تتحرك لإعادة فتح «هرمز»

إيراني يمر أمام لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب وسط طهران (أ.ف.ب)
إيراني يمر أمام لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب وسط طهران (أ.ف.ب)

تكثفت، أمس، تحركات الوسطاء لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط ترجيحات أميركية بالتوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، في حين تمسكت طهران بصيغة تضمن لها التحكم في دخول السفن ومراقبة المغادرة ضمن ترتيبات جديدة لإدارة الملاحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحادثات بين عُمان وإيران أحرزت تقدماً، فيما توقع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تفاهماً قريباً.

وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع عُمان «إيجابية»، وتركز على تحديد ممرات آمنة تراعي الحقوق السيادية والاعتبارات الأمنية للبلدين.

جاء ذلك في وقت أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الوساطة القطرية والعُمانية والباكستانية بلغت مراحل متقدمة.

وأبلغ مصدر إيراني وكالة «رويترز» أن طهران اقترحت التحكم في دخول السفن، على أن تمنح مسقط تصاريح المغادرة بعد إخطار إيران، التي تحتفظ بالمراقبة وإمكان التدخل.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس البرلمان الباكستاني، سردار أياز صادق، وجه دعوة إلى نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف لزيارة إسلام آباد، بعد تلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة مماثلة.

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واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً حول «هرمز»

طائرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر بحر العرب ضمن تشكيل قتالي في إطار عمليات الحصار البحري على إيران 30 يونيو 2026 (البحرية الأميركية) p-circle

إيران تقترح «سيطرة جزئية» على مضيق هرمز

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