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العالم العربي شمال افريقيا

العطا: لن يكون هناك «جنجويدي» بنهاية العام

رئيس الأركان السوداني أعلن حالة الاستنفار

رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)
رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)
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العطا: لن يكون هناك «جنجويدي» بنهاية العام

رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)
رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)

أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، أن القوات المسلحة تعتزم تكثيف عملياتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الجيش يستهدف «إنهاء تمرد» قوات الدعم السريع، إلى جانب من وصفهم بـ«المرتزقة الأجانب»، قبل نهاية العام الحالي.

وقال العطا، في خطاب ألقاه أمام قادة عسكريين ومقاتلين منشقين عن «قوات الدعم السريع»، إن الجيش «يعد الشعب السوداني» بأنه «قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد، ولا مرتزق أجنبي، موجوداً على الأرض السودانية»، مؤكداً أن القوات المسلحة «عازمة على تحقيق هذا الهدف»، وأنها تستند في ذلك إلى ما وصفه بالدعم الشعبي والالتفاف الوطني حول الجيش.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عسكرية تستند إلى التكتيكات التي اتبعها الجيش في استعادة السيطرة على الخرطوم، مشيراً إلى الدفع بمتحركات عسكرية في مختلف المحاور، وتنفيذ عمليات تطويق متزامنة للقوات المناوئة بهدف حسم المعركة.

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رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا) p-circle

الفريق العطا: سنقضي على «الدعم السريع» والمرتزقة الأجانب بنهاية العام

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